«Катастрофа для Армении». Зангезурский коридор может превратиться в «Мост Трампа»

Власти Армении якобы согласовали с Баку и Вашингтоном меморандум, который предполагает передачу Зангезурского коридора под управление американской частной военной компании, утверждают испанские СМИ со ссылкой на документ, полученный от членов армянской диаспоры. Ереван уже опроверг, что меморандум был им согласован. «Мост Трампа» соединит Азербайджан с Нахичеванью, Турцией и Центральной Азией. Periodista Digital назвал проект «катастрофой для Армении».

Баку, Вашингтон и Ереван якобы согласовали меморандум о взаимопонимании по созданию Зангезурского коридора, пишет испанское издание Periodista Digital со ссылкой на собственные источники. В документе, который передали газете представители армянской диаспоры во Франции, создаваемый коридор фигурирует под названием «Мост Трампа».

«Нам удалось получить конфиденциальный документ под названием Меморандум о взаимопонимании по созданию транспортного коридора «Мост Трампа». По словам наших источников, этот документ уже был одобрен в Армении, Азербайджане и США», — говорится в материале.

По информации Periodista Digital, меморандум предполагает создание транспортного коридора, который пройдет через Сюникскую область на юге Армении. Его общая протяженность составит 42 километра.

Зангезурский транспортный коридор свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. Создание этого коридора было одним из главных требований Азербайджана к Армении после войны 2020 года и потери Ереваном Нагорного Карабаха.

Согласно тексту меморандума, Ереван сохранит суверенитет над Сюникской областью, но сам транспортный коридор будет эксплуатироваться частной американской компанией.

«Распределение доходов от использования коридора отражает основополагающие интересы данного соглашения. Американская управляющая компания получит 40% дохода, а Армения — только 30%»,

– пишет Periodista Digital.

Меморандум также предусматривает размещение на территории Армении значительного контингента США. По информации испанского издания, речь идет не о регулярных войсках США, а о частной военной компании (ЧВК). Численность такой ЧВК примерно должна достигать 1000 бойцов, которые будут отвечать за обеспечение безопасности вдоль коридора и будут уполномочены «применять силу».

«Фактически Армения вынуждена отказаться от значительной части своей суверенной территории, которую она передает под контроль и управление вооруженных сил США, и согласиться на реализацию крупного проекта для Азербайджана и Турции без какой-либо компенсации», – заключает издание, называя меморандум «катастрофой для Армении».

Журналисты считают, что США стремятся «установить жесткий контроль» над границей между Арменией и Ираном, а Турция преследует «экономические выгоды».

«Не соответствует действительности»

Департамент информации правительства Армении опроверг информацию о согласовании меморандума. «Указанная статья не соответствует действительности», — говорится в комментарии департамента, размещенном на сайте армянского правительства.

Там подчеркнули, что официальный Ереван ранее сформулировал свою позицию по данному вопросу в проекте «Перекресток мира». Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян на прошлой неделе указывал на разногласия Еревана и Баку по поводу открытия коммуникаций и подчеркивал, что «сейчас нет конкретного варианта или формулы» для их создания. В то же время он выражал готовность «превратить Армению в транзитную страну с привлекательными условиями».

Позже Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, так как в XXI веке страна «не может быть отрезана от мира». Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян подчеркнула, что Ереван не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией.

«Любая информация, которая противоречит содержанию вышеизложенного, не может соответствовать действительности», — подчеркнули в департаменте.

«Удавка в виде ЧВК»

Главный редактор Alpha News Тигран Кочарян считает, что если «Мост Трампа» действительно будет создан, Армения «окончательно потеряет свой суверенитет». Кроме того, вред будет нанесен не только ей самой, но и России, Ирану, Франции и даже Китаю».

«На границе с Ираном появляется удавка в виде американской частной военной компании. России тоже это неприятно, потому что фактически ее выдавливают из Армении. Теряет и Франция свое влияние в регионе. И даже для Китая появление американцев в этом стратегическом узловом районе и контроль коридоров бьет по его интересам», – пояснил он в беседе со »Sputnik Ближнее Зарубежье».

Кочарян также предположил, что участие Турции в проекте будет даже более значительным, чем участие США.

Что нужно Турции в Нагорном Карабахе? В азербайджанском Евлахе 21 сентября состоялись переговоры между представителями Баку и армян... 07 октября 19:10

Он добавил, что «нет дыма без огня», поэтому появившаяся в медиа новость о согласованном меморандуме свидетельствует, что «есть какие-то определенные договоренности».

10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в Абу-Даби. Политики условились продолжать диалог, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку.