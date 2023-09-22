Что нужно Турции в Нагорном Карабахе?

В азербайджанском Евлахе 21 сентября состоялись переговоры между представителями Баку и армян Нагорного Карабаха. Переговоры состоялись при участии руководства российских миротворцев.

Хотя стороны не заключили итогового соглашения, они достигли договоренности о прекращении огня, но пока не о сложении оружия — по сути, речь идет о переходе к завершающей фазе «восстановления контроля» Азербайджаном над территорией Нагорного Карабаха. Именно такой термин Баку использует с учетом того, что международное сообщество признало Нагорный Карабах азербайджанской территорией.

По горькой для армян иронии переговоры прошли в Евлахе 21 сентября, в День независимости Армении. И 21 сентября следует считать поворотным днем в территориальном споре между Азербайджаном и уже не Арменией, а армянами Нагорного Карабаха.

Подчеркну: принципиальный момент заключается в том, что формально речь не идет о территориальном споре между Азербайджаном и Арменией. С тех пор, как премьер-министр Армении Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана, он же, по сути, признал Нагорный Карабах азербайджанской территорией. Самоустранение Армении, в том числе от переговоров в Евлахе, лишило конфликт вокруг Нагорного Карабаха международного измерения и превратило его во внутреннее дело Азербайджана, которому, с точки зрения Баку и неизменно поддерживающей его Турции, противостоит администрация внутренних сепаратистов мятежного региона.

Баку указывает на локальный и антитеррористический характер начатой 19 сентября 2023 года операции, призванной восстановить конституционный порядок на азербайджанской территории. Турецкие обозреватели указывают на то, что данный шаг является не просто необходимым, но даже запоздалым — на три года, с момента Второй Карабахской войны 2020 года.

Турцию в процессе «реинтеграции Нагорного Карабаха» — опять же используемый как в Азербайджане, так и в Турции термин — следует считать не просто заинтересованным наблюдателем, но и активным и последовательным союзником Азербайджана.

Достаточно вспомнить, как Турция и Армения в 2009 году попытались нормализовать отношения, подписав протоколы о развитии двусторонних отношений и об установлении дипломатических связей. Турецко-армянские договоренности, состоявшиеся при посредничестве России и США в швейцарском Цюрихе, поспешили окрестить «историческими». Но им было не суждено пройти ратификацию. Турецкий Меджлис не пропустил протоколы со ссылкой на то, что турецко-армянская нормализация невозможна, пока Азербайджану не вернут территории Нагорного Карабаха.

На протяжении всего постсоветского периода отношений Турция и Азербайджан исповедуют принцип «два государства — один народ». Вторая Карабахская война, в которой Турция оказала Азербайджану активную военно-политическую поддержку, трансформировала слоган до «два государства — один народ — одна сила».

«Одна сила» — в смысле сформировавшегося военно-политического союза между Турцией и Азербайджаном. Последний был отмечен парадом победы во Второй Карабахской войне в Баку 10 декабря 2020 года с участием президентов Алиева и Эрдогана, а юридически оформлен через подписание 15 июня 2021 года турецко-азербайджанской Шушинской декларации.

Ход переговоров между армянской администрацией Нагорного Карабаха и Баку не будет простым и быстрым, однако Евлах, где не было представителей Еревана, можно считать поворотной точкой, за которой на Южном Кавказе показалась новая геополитическая реальность.

В этой реальности укрепляется военно-политический союз между Турцией и Азербайджаном, скрепленный Шушинской декларацией. Ничто так не скрепляет отношения между странами, как победа, воспринимаемая как общая. «Два государства — один народ — одна сила» окончательно оформляется в качестве основополагающего принципа двусторонних отношений.

Зангезурский коридор, устойчивая работа которого невозможна без «реинтеграции» Нагорного Карабаха Азербайджаном, призван обеспечить связь Турции, Нахичеванской Автономной Республики и Азербайджана. Этот логистический пояс от Балкан до Каспия следует рассматривать как часть более широких турецких интеграционных инициатив — на пространстве Организации тюркских государств, включающей, кроме Турции и Азербайджана, в качестве членов еще и Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан, а также Венгрию, Туркменистан и Турецкую Республику Северного Кипра — в качестве наблюдателей.

И именно Зангезурский коридор между Азербайджаном и Нахичеванской республикой является бутылочным горлышком для непрерывного транспортного коридора между Европой и Китаем, срединного маршрута глобальной китайской инициативы «Один пояс, один путь». Маршрут этот является целиком и полностью тюркским — проходящим по территории стран-участниц Организации тюркских государств, обещая самой организации еще большее ускорение и без того динамично идущих интеграционных процессов.

При этом турецко-азербайджанский союз по решению Нагорно-Карабахского конфликта служит другим участникам ОТГ ярким примером того, как региональные игроки решили свою сложную, многолетнюю территориальную проблему без привлечения внерегиональных игроков. За скобки была выведена Минская группа по Нагорному Карабаху, хотя, справедливости ради, не обошлось и без важнейшей посреднической миссии Москвы между Баку и Ереваном.

Выигрывает ли Москва от решения проблемы Нагорного Карабахе? С точки зрения безопасности в регионе и потенциала к восстановлению торгово-экономических связей на Южном Кавказе — безусловно. Однако ситуация в отношениях России с Арменией, страной-членом ЕАЭС и ОДКБ, вселяет нарастающую обеспокоенность.

Впрочем, вряд ли Нагорный Карабах — подлинная причина заметного охлаждения между Москвой и Ереваном. Скорее Нагорный Карабах, вину за утрату которого администрация Пашиняна откровенно перекладывает на Россию, стал симптомом более глубоких и системных российско-армянских проблем, от успешного решения которых зависит будущее положение Российской Федерации на Южном Кавказе.

Пока же можно говорить о том, что на Южном Кавказе день ото дня укрепляется турецко-азербайджанская ось, которая становится драйвером интеграционных процессов Организации тюркских государств. Евлах в этом смысле стал еще одной важной вехой программы «Столетие Турции», сформулированной президентом страны Эрдоганом.

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