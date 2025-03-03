Названы болезни, на которые указывают постоянные синяки на теле

Бывает так, что у человека могут появляться синяки на коже даже после незначительного прикосновения. О том, с чем это может быть связано, и на какие заболевания может указывать такой симптом, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анастасия Вастистова.

Среди возможных причин она назвала: прием некоторых лекарственных средств; беременность; некоторые хронические заболевания; возрастные изменения; заболевания соединительной ткани; дефицит витаминов; злоупотребление алкоголем; заболевания крови.

«Если говорить о лекарствах, то здесь речь идет о лекарственной тромбоцитопении. Тромбоцитопения — уменьшение количества тромбоцитов, которые участвуют в системе свертывания крови и в регенерации внутренней выстилки сосудов (эндотелия), обеспечивая их прочность. О ней можно думать, когда склонность к кровоизлияниям появляется после начала приема терапии или повышения дозы препаратов: аспирина, гепарина, триметоприма/сульфаметоксазола, клопидогреля, ампициллина, пенициллина, парацетамола, индометацина, вальпроевой кислоты, карбамазепина, ранитидина, циклоспорина. Тромбоцитопения исчезает через 5 дней после окончания приема лекарств», — рассказала Вастистова.

Кроме того, по словам врача, некоторые медикаменты, такие как гидроксимочевина, интерферон альфа-2b, химиотерапевтические препараты подавляют ростки кроветворных клеток и также способствуют повышенной кровоточивости.

«Беременность может сопровождаться гестационной тромбоцитопенией — второе по частоте развитие после анемии беременных, доброкачественное состояние, не требующее терапевтических вмешательств и не ассоциированное с риском акушерских осложнений», — добавила специалист.

Кроме того, синяки на теле могут появляться и при ряде хронических заболеваний. Среди них: нарушение функции печени (гепатит, цирроз), сердечная и почечная недостаточность; ревматологические заболевания (васкулиты, системная красная волчанка, антифосфолипидный синдром и т.д); системные заболевания (амилоидоз, саркоидоз); вирусные инфекции (гепатит, цитомегаловирусная инфекция, инфекционный мононуклеоз); сахарный диабет, гиперкортицизм (болезнь или синдром Иценко-Кушинга).

Также, как обратила внимание врач, синяки, а точнее, сенильная пурпура, может быть связана с возрастными изменениями. Это обусловлено потерей защитного слоя жировой и мышечной ткани, снижением прочности коллагена кожи и сосудов.

Заболевания соединительной ткани — еще одна возможная причина появления синяков. К ним относятся, например, синдром Элерса-Данлоса и Марфана.

«Сюда же стоит отнести и дефицит витаминов, а именно — витаминов В12 и фолиевой кислоты, участвующих в синтезе ДНК, иными словами, способствующих своевременному обновлению и сохранению нормальной функции клеток всего организма. Усугубить ситуацию может употребление алкоголя, который даже при умеренных дозах приводит не только к дефициту витаминов, но и негативно сказывается на функции печени», — добавила врач-эндокринолог.

Другая возможная причина появления синяков на теле — заболевания крови. Они встречаются значительно реже, характеризуются тяжелым течением и требуют консультации гематолога. К ним относятся гемофилия, тромбогеморрагический синдром, миелопролиферативные заболевания (лейкозы, истинная полицитемия), гематосаркома.

«Заподозрить наследственную причину можно в том случае, если есть семейный анамнез заболевания, с раннего возраста появляются синяки от минимальных ударов, кровоизлияния в суставы; менструации длительные и обильные, беспокоят кровотечения после удаления зуба, хирургических вмешательств, родов», — объяснила специалист.

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