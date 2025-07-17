Убийства и порнография: в России расширили список оснований для лишения гражданства

Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Теперь в списке более 80 причин, в том числе насилие над детьми, изготовление порнографии, убийство, оправдание терроризма и призывы к нему. На граждан РФ, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе нормы не распространяются.

Госдума РФ утвердила расширенный перечень оснований для лишения приобретенного гражданства. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы подчеркнул, что число оснований для лишения гражданства превысило 80. Ранее такая мера была предусмотрена за совершение преступлений по 64 статьям УК РФ, теперь в список внесли еще 18 оснований.

«По данным МВД, количество преступлений, совершенных лицами, которые стали гражданами нашей страны менее 10 лет назад, в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза — с 2678 до 6559. По особо тяжким составам рост — 78%, по тяжким — 103%», — говорится в сообщении спикера Госдумы РФ.

Теперь гражданство будет отзываться за тяжкие преступления: убийства, сексуальное насилие, особенно в отношении детей, организацию проституции, изготовление порнографии, оправдание и призывы к терроризму, а также по ряду других статей УК РФ. Кроме того, отобрать паспорт смогут за любое не указанное в перечне преступление, если оно было совершено «по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

Володин подчеркнул, что новые нормы не затронут граждан РФ, проживающих в Крыму, Севастополе, Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях . При этом депутат Госдумы Михаил Матвеев пояснил «Газете.Ru», что запрет лишать жителей этих регионов гражданства не касается статей об угрозе безопасности страны.

«Государственная дума принимала сегодня изменения, поправки в закон о гражданстве, предусмотренные статьей 24 закона о гражданстве — это прекращение гражданства за совершенное преступление. А там есть еще и другие статьи, когда по другим основаниям. И вот статья 26 звучит примерно так, что прекращение гражданства за совершение действий в отношении безопасности государства — это ФСБшники принимают решения», — сказал парламентарий.

15 июля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что предложение расширить основания для лишения приобретенного гражданства поддержали МИД, Генпрокуратура, ФСБ, Минюст и МВД. По ее словам, решение об аннулировании гражданства будет приниматься «независимо от срока давности, независимо от времени вынесения приговора» .

За воинский учет

Это уже не первая законодательная мера по лишению лиц российского паспорта. В 2017 году власти приняли закон об аннулировании приобретенного гражданства за терроризм и экстремизм, к 2025-му перечень оснований расширили до 64.

Кроме того, накануне, 16 июля, в Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет. Документ опубликован в базе законодательной деятельности на сайте нижней палаты парламента.

Инициаторами выступили депутаты во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым. Проект предлагает внести изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации». Авторы пояснили, что инициатива призвана реализовать положения закона, принятого еще в августе 2024 года . Тогда неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет было признано достаточным основанием для лишения приобретенного гражданства, однако сам механизм исполнения нормы в законе прописан не был. Теперь эту правовую «брешь» планируют устранить.

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Согласно предложенным поправкам, паспорт можно будет отозвать у тех, кто уклоняется от воинского учета без уважительных причин. При выявлении такого факта военкомат в течение пяти дней обязан уведомить МВД, которое, в свою очередь, принимает решение о лишении гражданства. При этом у человека будет 30 дней с момента отправки уведомления МВД, чтобы добровольно явиться в военкомат. Если он это сделает, гражданство у него не отберут.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что поправки «повысят эффективность совместной деятельности органов внутренних дел и органов, занимающихся воинским учетом».