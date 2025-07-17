В Госдуме пояснили, за что крымчан смогут лишить гражданства РФ

Государственная дума РФ приняла поправку, согласно которой жителей четырех новых регионов и Республики Крым не смогут лишать гражданства за совершенные преступления. При этом лишенному в начале июля гражданства крымчанину Дмитрию Кисиеву вернуть его будет нельзя, поскольку обвинения в отношении него связаны с безопасностью государства. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев, вносивший в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

«По общему правилу закон обратной силы не имеет, но в данном случае, мне кажется, надо несколько иначе посмотреть на эту ситуацию. Дело в том, что Государственная дума принимала сегодня изменения, поправки в закон о гражданстве, предусмотренные статьей 24 закона о гражданстве — это прекращение гражданства за совершенное преступление. А там есть еще и другие статьи, когда по другим основаниям. И вот статья 26 звучит примерно так, что прекращение гражданства за совершение действий в отношении безопасности государства — это ФСБшники принимают решения. И если гражданство вот этого журналиста, или кто он там, о ком вы пишите, было прекращено на основании статьи 26, а не 24, то изменения, которые мы сегодня принимали, его не касаются. То есть у него гражданство прекращено», — сказал он.

8 июля Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что уроженца Крыма, политтехнолога Дмитрия Кисиева лишили гражданства России по обвинению в «дестабилизации общества».

Как рассказал сам мужчина, недавно его задержали сотрудники полиции по ориентировке, а в отделе полиции ему вручили документ от службы ФСБ по защите конституционного строя. В заявлении было прописано, что действия крымчанина «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе». Кисиев получил российский паспорт в 2014 году в результате присоединения Крыма и Севастополя в состав России. Он намерен обжаловать решение о лишении его гражданства.

17 июля депутатами Госдумы был принят закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации — их стало свыше 80. Парламентарии предлагают лишать российского паспорта лиц, совершивших убийство, насильственные действия сексуального характера, в том числе в отношении детей и подростков, причинили тяжкий вред здоровью, призывали к совершению терактов, оправдывали или пропагандировали терроризму, сотрудничали с иностранным государством против безопасности России, пропагандировали или публично демонстрировали нацистскую атрибутику.

При этом была также принята поправка, согласно которой жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Республики Крым не смогут лишать гражданства за совершенные преступления.

Ранее в Госдуму внесли закон о лишении гражданства за уклонение от воинского учета.