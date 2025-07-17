Назвал соперника «русской свиньей»: азербайджанского бойца лишили гражданства России

Бойца поп-ММА Джавида Рзаева лишили российского гражданства за то, что он обозвал спортсмена Артура Кулинского «русской свиньей». ФСБ признала действия Рзаева «угрозой национальной безопасности». Азербайджанский боец будет вскоре депортирован. Сейчас он отбывает наказание в виде принудительных работ за драку в баре.

Джавид Рзаев назвал соперника «русской свиньей»

30-летний спортсмен Джавид Рзаев будет в скором времени депортирован в Азербайджан. Он родился в Баку, но в детстве переехал в Россию и вырос в Самарской области. Боец попал в серьезный скандал на турнире Hardcore FC еще в июле 2024 года. Тогда Рзаев одержал победу над Сергеем Приходько и на эмоциях начал оскорблять своего потенциального соперника Артура Кулинского, который присутствовал в зале.

«Ты лохом был по жизни, лохом и останешься. Ты русская свинья. Ты свинота. Ты срешь там, где ешь», — крикнул Рзаев.

«Вот это высказывание… слышь, человек! Ты переборщил на эмоциях», — ответил ему Кулинский.

Президент лиги Hardcore FC Анатолий Сульянов сразу взял микрофон и заставил Рзаева извиниться на ринге. Тот покаялся, а затем еще и написал пост в соцсетях.

«Я был на эмоциях после сложного проведенного боя, мой мозг и язык не совладали с моими нервами. Я виноват и раскаиваюсь за то, что все это было сказано на всеобщее обозрение», — заявил Рзаев.

Он подчеркнул, что вырос в России и уважает русский народ.

«У меня множество русских друзей. Я сожалею, что многими воспринято это как оскорбление русского народа, частью которого являюсь и я. Искренне прошу меня понять и простить меня за сказанные мной слова», — написал Рзаев.

Однако этого оказалось недостаточно.

Джавида Рзаева лишили гражданства России за русофобию

Федерация бокса России еще в 2024 году дисквалифицировала Рзаева и направила запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить его на возможное совершение экстремистских действий. Вскоре правоохранительные органы начали проверять правомерность получения им гражданства России в 2020 году. Все привело к тому, что в июле 2025-го УФСБ по Саратовской области выпустило видео, на котором сотрудник зачитывает Рзаеву решение о лишении его гражданства.

Из постановления следует, что боец совершил «действия, которые создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации» и «негативно влияют на политическую и социальную стабильность страны».

Рзаев воспринял это решение болезненно и даже не желал ознакомиться с документом. У него есть право обжаловать приговор в течение 10 дней.

Рзаев устроил драку и ударил диджея 15 раз

Оскорбление на национальной почве — не единственный скандал вокруг азербайджанского бойца. Сейчас он отбывает наказание в виде принудительных работ за потасовку в одном из баров Энгельса Саратовской области.

10 ноября 2024 года Рзаев поругался с диджеем, который отказался ставить нужную спортсмену песню. Боец нанес мужчине 15 ударов по телу и голове. Его признали виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), приговорив к двум годам принудительных работ.

close Соцсети Джавида Рзаева

Hardcore FC на грани закрытия из-за скандала Рзаева

Несдержанное поведение Джавида Рзаева привело к развалу целой лиги Hardcore FC. После скандала с русофобским оскорблением Федерация бокса России запретила лиге проводить кулачные и боксерские поединки. Это привело к потере спонсоров и невозможности выплатить бойцам зарплаты. Сейчас Hardcore FC имеет право только устраивать турниры по ММА, но все известные бойцы давно разошлись по другим промоушенам. Лига уже на грани распада.

«У компании больше нет лицензии Федерации бокса, спонсорский контракт обнулен. Никакого дальнейшего смысла содержать компанию и штат сотрудников в ней мы не видим», — заявил основатель лиги Анатолий Сульянов «Mash на спорте».