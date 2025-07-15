Над Россией сбили 55 беспилотников. Военная операция, день 1238-й

Здание детсада в Воронеже повреждено после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил мэр Петрин.
Президент США Дональд Трамп, который накануне объявил о поставках оружия Украине за счет стран Европы, считает, что у России есть преимущество в вооруженном конфликте, сообщил Politico высокопоставленный чиновник Белого дома.
«Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет», — заявил собеседник издания.
Трамп пришел к выводу, что единственным способом урегулировать кризис на Украине стало повышение «цены продолжения конфликта», пишет газета The Washington Post.
Россия не заметила «декоративный ультиматум Трампа Кремлю», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Сотрудник ВВС США, ранее служивший в армии, признал вину в передаче секретной информации о ситуации на Украине через сайт знакомств, сообщили в американском минюсте
План Трампа ввести пошлины в размере 100% в против торговых партнеров РФ в случае отсутствия договоренностей по урегулированию на Украине затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России, пишет The Washington Post.
Евросоюз на неофициальном уровне приступил к обсуждению 19-го пакета антироссийских санкций, сообщил «Известиям» депутат Европарламента из Чехии Томаш Здеховски.
🔴 16 человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж, всего госпитализировано 13 человек, сообщил губернатор Александр Гусев.
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас назвала озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования украинского конфликта очень долгим.
Новые поставки Киеву, о которых 14 июля объявил президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета The Washington Post.
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.
Германия и США готовят поставку Украине двух систем ПВО Patriot, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, он договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке.
При этом Писториус также заявил, что процесс поставки займет значительное время: сначала должно быть принято формальное решение, на что может уйти несколько дней или недель. Только после этого начнется подготовка к отправке, которая также займет месяцы.
🔴 Ночью над Воронежем сбили 12 беспилотников, в результате падения обломков в центре города несколько человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.
Предназначенное для Украины американское оружие будет сначала поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. 32 беспилотника были сбиты над Белгородской областью, 12 — над Воронежской , шесть — над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью и по одному — над Ростовской и Курской областями.