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Политика

Над Россией сбили 55 беспилотников. Военная операция, день 1238-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1238-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 55 беспилотников. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА пострадали несколько человек. Германия и США договорились о поставке Киеву двух комплексов Patriot, однако на их передачу могут уйти месяцы. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что предназначенное для Украины американское оружие сначала будет поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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10:28

Здание детсада в Воронеже повреждено после ночной атаки беспилотников ВСУ, сообщил мэр Петрин.

10:16

Президент США Дональд Трамп, который накануне объявил о поставках оружия Украине за счет стран Европы, считает, что у России есть преимущество в вооруженном конфликте, сообщил Politico высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет», — заявил собеседник издания.

10:03

Трамп пришел к выводу, что единственным способом урегулировать кризис на Украине стало повышение «цены продолжения конфликта», пишет газета The Washington Post.

9:54

Россия не заметила «декоративный ультиматум Трампа Кремлю», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

9:45

Сотрудник ВВС США, ранее служивший в армии, признал вину в передаче секретной информации о ситуации на Украине через сайт знакомств, сообщили в американском минюсте

9:36

План Трампа ввести пошлины в размере 100% в против торговых партнеров РФ в случае отсутствия договоренностей по урегулированию на Украине затронет покупателей нефти, газа и других энергоносителей из России, пишет The Washington Post.

9:27

Евросоюз на неофициальном уровне приступил к обсуждению 19-го пакета антироссийских санкций, сообщил «Известиям» депутат Европарламента из Чехии Томаш Здеховски.

9:15

9:01

🔴 16 человек пострадали при ночной атаке украинских БПЛА на Воронеж, всего госпитализировано 13 человек, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:53

Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас назвала озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней для урегулирования украинского конфликта очень долгим.

8:42

Новые поставки Киеву, о которых 14 июля объявил президент США Дональд Трамп, могут включать дальнобойные ракеты ATACMS, пишет газета The Washington Post.

8:30

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

8:21

Германия и США готовят поставку Украине двух систем ПВО Patriot, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, он договорился с главой Пентагона Питом Хегсетом «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке.

При этом Писториус также заявил, что процесс поставки займет значительное время: сначала должно быть принято формальное решение, на что может уйти несколько дней или недель. Только после этого начнется подготовка к отправке, которая также займет месяцы.

8:17

🔴 Ночью над Воронежем сбили 12 беспилотников, в результате падения обломков в центре города несколько человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:12

Предназначенное для Украины американское оружие будет сначала поступать в Европу, а не напрямую на Украину, поскольку заплатят за него именно европейцы, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Fox News.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 55 украинских дронов, сообщили в Минобороны РФ. 32 беспилотника были сбиты над Белгородской областью, 12 — над Воронежской , шесть — над акваторией Черного моря, три — над Липецкой областью и по одному — над Ростовской и Курской областями.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1238-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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