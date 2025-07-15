Над Россией сбили 55 беспилотников. Военная операция, день 1238-й

10:16

Президент США Дональд Трамп, который накануне объявил о поставках оружия Украине за счет стран Европы, считает, что у России есть преимущество в вооруженном конфликте, сообщил Politico высокопоставленный чиновник Белого дома.

«Президент считает, что Россия победит, вопрос лишь в том, сколько времени это займет», — заявил собеседник издания.