Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.
Российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА на территориях Барятинского и Кировского районов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Радиолокационная станция израильского производства, две польские самоходные артиллерийские установки и пункт управления одного из батальонов ВСУ уничтожены в населенном пункте Искра в ДНР ударами с применением ФАБ.
Neue Zürcher Zeitung: Киев может избежать тотального поражения в конфликте с Москвой только двумя способами, каждый их которых подразумевает отступление.
Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщает РИА Новости.
❗️Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление по России в понедельник 14 июля.
Axios: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине.
🔴Минобороны: средства ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников.
▪️ 53 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 19 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 15 БПЛА – над территорией Смоленской области,
▪️ 14 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 13 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ по 4 БПЛА – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря,
▪️ по 2 БПЛА – над территориями Ростовской и Калужской областей.