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Политика

Над Россией сбили 155 украинских дронов. Военная операция, день 1234-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1234-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России, из них 53 БПЛА — над территорией Курской области, 11 были перехвачены над Московской областью. По данным Axios, США могут продать Киеву наступательные вооружения. Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление по России 14 июля. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:19

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.

9:05

Российские средства ПВО уничтожили два украинских БПЛА на территориях Барятинского и Кировского районов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

8:58

Радиолокационная станция израильского производства, две польские самоходные артиллерийские установки и пункт управления одного из батальонов ВСУ уничтожены в населенном пункте Искра в ДНР ударами с применением ФАБ.

8:39

Neue Zürcher Zeitung: Киев может избежать тотального поражения в конфликте с Москвой только двумя способами, каждый их которых подразумевает отступление.

8:20

Украина перебросила большое количество колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта, сообщает РИА Новости.

8:09

❗️Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News анонсировал важное заявление по России в понедельник 14 июля.

8:05

Axios: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине.

8:01

🔴Минобороны: средства ПВО за прошедшую ночь сбили 155 украинских беспилотников.

▪️ 53 БПЛА – над территорией Курской области,
▪️ 19 БПЛА – над территорией Брянской области,
▪️ 15 БПЛА – над территорией Смоленской области,
▪️ 14 БПЛА – над территорией Белгородской области,
▪️ 13 БПЛА – над территорией Тульской области,
▪️ по 11 БПЛА – над территориями Орловской области и Московского региона,
▪️ 7 БПЛА – над территорией Республики Крым,
▪️ по 4 БПЛА – над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря,
▪️ по 2 БПЛА – над территориями Ростовской и Калужской областей.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1234-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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