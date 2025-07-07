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Политика

Над регионами РФ сбили почти сотню беспилотников. Военная операция, день 1230-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1230-й день
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Евгений Биятов/РИА Новости
В Киеве, Харькове и Одессе ночью произошли взрывы. Средства ПВО сбили 91 беспилотник над российскими регионами. По данным Bild, Украина передала Германии секретный список оружия, в котором она нуждается. Politico сообщила, что у «коалиции желающих» нет определенной стратегии, так как Великобритания придает слишком много значимости гарантиям безопасности со стороны США. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:30

8:21

🔴 Обломки беспилотника упали на железнодорожные пути на юге Воронежской области, в результате были задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.

8:15

Объединение «Коалиция желающих», страны-участницы которой допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине, не имеет определенной стратегии, сообщает Politico со ссылкой на французских представителей.

Собеседники издания отметили, что это связано с чрезмерным, по их мнению, приоритетом, который Великобритания придает гарантиям безопасности со стороны США.

8:11

Украина передала Германии секретный список оружия, в котором она нуждается, пишет Bild. В частности, Киев запросил четыре комплекса IRIS-T, 1500 ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и 500 для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 200 тыс. снарядов для 40-мм зенитных орудий.

8:07

В Киеве, Харькове и Одессе ночью произошли взрывы — СМИ

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 91 беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны. Больше всего дронов — 20 — были сбиты над Белгородской областью, еще 14 — над Курской, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Воронежской областями и Московским регионом.

Еще семь уничтожили над Черным морем, по три беспилотника — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, два — над Орловской, по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1230-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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