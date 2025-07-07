Над регионами РФ сбили почти сотню беспилотников. Военная операция, день 1230-й

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Объединение «Коалиция желающих», страны-участницы которой допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине, не имеет определенной стратегии, сообщает Politico со ссылкой на французских представителей.

Собеседники издания отметили, что это связано с чрезмерным, по их мнению, приоритетом, который Великобритания придает гарантиям безопасности со стороны США.