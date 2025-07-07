Над регионами РФ сбили почти сотню беспилотников. Военная операция, день 1230-й

🔴 Обломки беспилотника упали на железнодорожные пути на юге Воронежской области, в результате были задержаны несколько поездов, сообщил губернатор Александр Гусев.
Объединение «Коалиция желающих», страны-участницы которой допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине, не имеет определенной стратегии, сообщает Politico со ссылкой на французских представителей.
Собеседники издания отметили, что это связано с чрезмерным, по их мнению, приоритетом, который Великобритания придает гарантиям безопасности со стороны США.
Украина передала Германии секретный список оружия, в котором она нуждается, пишет Bild. В частности, Киев запросил четыре комплекса IRIS-T, 1500 ракет для системы средней дальности IRIS-T SLM и 500 для системы малой дальности IRIS-T SLS, а также 200 тыс. снарядов для 40-мм зенитных орудий.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 91 беспилотник над регионами России, сообщили в Минобороны. Больше всего дронов — 20 — были сбиты над Белгородской областью, еще 14 — над Курской, девять — над Липецкой, по восемь — над Брянской, Воронежской областями и Московским регионом.
Еще семь уничтожили над Черным морем, по три беспилотника — над Новгородской, Тверской, Тамбовской и Ленинградской областями, два — над Орловской, по одному — над Владимирской областью, Краснодарским краем и Крымом.