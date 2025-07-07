«На одну ночь не хватит». Почему дефицит ракет для Patriot не приведет Киев к катастрофе

Без ракет для ЗРС Patriot и М142 HIMARS Украина обречена на поражение уже к сентябрю, полагает германское издание Bild. Действительно ли это вооружение играет решающую роль в обороне страны, сколько ракет нужно Киеву для защиты и в чем ошибается немецкая газета — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Без новых поставок со стороны США Украина может израсходовать запас снарядов для зенитных ракетных систем Patriot уже через одну-две недели, а боевые машины М142 HIMARS станут бесполезны уже в сентябре, что может привести к поражению ВСУ и «разрушению» Киева. Так, во всяком случае, считают в газете Bild. Но, надо заметить, этот апокалиптический прогноз германского издания верен лишь отчасти .

Роль «Патриотов»

Для начала надо уточнить, что ЗРС Patriot в системе зенитного ракетного прикрытия Киева используется в основном как средство борьбы с российскими оперативно-тактическими баллистическими ракетами ОТРК «Искандер-М» и комплексами «Кинжал», поскольку эта зенитная ракетная система обладает так называемым потенциалом нестратегической ПРО. Кроме того, ЗРС Patriot может успешно бороться с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (КРВБ/КРМБ) типа «Калибр-ПЛ/НК» и Х-101.

close Министерство обороны РФ

Однако в последнее время львиную долю в ударах российских средств воздушного нападения составляют беспилотные летательные аппараты типа «Герань-2» различных модификаций. Боевое применение ЗРС Patriot по целям такого типа нецелесообразно по критерию «эффективность-стоимость».

Доля КРВБ и КРМБ в российских ударах сегодня сравнительно небольшая, и используются они в основном для поражения особо важных объектов. По той же причине не представляет собой «ракетного града» и применение ОТРК «Искандер-М», равно как и использование «Кинжалов» не носит массированного характера.

Так что в отражении ударов средств воздушного нападения Patriot на Украине играет далеко не главную роль .

Сколько ракет нужно Украине?

Теперь о количестве оружия, поставки которого приостановили США. Речь идет о 252 ракетах для систем М-142 HIMARS, 142 ракетах класса «воздух-земля» Hellfire и 30 ЗУР для ЗРС Patriot.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Но что такое 30 ракет для Patriot? Это всего 15 боевых стрельб, если вести огонь очередями по две ракеты — а это штатный режим стрельбы системы. А если предположить, что по «Кинжалу» ведут огонь две батареи ЗРС Patriot с так называемым сосредоточением огня, то есть с общим расходом в четыре ракеты, то в этом случае количество стрельб уменьшится в два раза. В общем, 30 ЗУР — это совсем немного. На одну ночь не хватит .

О том, сколько Воздушным силам Украины требуется зенитных ракетных систем и ЗУР к ним, ранее уже писала «Газета.Ru». По самым скромным оценкам, только для эффективной обороны Киева требуется 20–24 ЗРС Patriot, а сейчас по всей Украине нет и пяти боеготовых ЗРК.

А если учесть, что по всем нормам ведения противовоздушных боев на стартовых позициях должно находиться не менее двух боекомплектов ЗУР, то в данном случае речь может пойти примерно о 2 000 ракетах для Patriot. А тут задержали поставки 30 единиц.

Конечно, это ухудшит боевые возможности зенитных ракетных войск Украины, резко снизит эффективность стрельбы по баллистическим и аэробаллистическим целям, но к катастрофе Украину не приведет. Во всяком случае, в ближайшее время.

В чем ошибается Bild

Кроме того, в Bild полагают, что в случае нехватки ракет для Patriot командование зенитных ракетных войск Воздушных сил Украины решит передислоцировать из Киева зенитные ракетные дивизионы и батареи малой и средней дальности. Считается, что в противном случае они станут «легкой добычей» для российских оперативно-тактических баллистических ракет ОТРК «Искандер-М».

Скорее всего, Bild имеет в виду норвежские Nasams, немецкие IRIS-T, французские Crotale и франко-итальянские системы SAMP/T.

Однако с точки зрения основ боевого применения зенитных ракетных войск отвод дивизионов и батарей из Киева из-за нехватки ракет у ЗРС Patriot выглядит как-то совершенно из ряда вон.

Специалистам по организации зенитного ракетного прикрытия объектов такая мысль в голову прийти ну никак не могла ведь подобное решение может привести к резкому ослаблению возможностей ПВО Киева. И никакого отвода ЗРК МД и СД, разумеется, на практике не будет. Эти зенитные ракетные подразделения обладают высокой мобильностью и постоянно меняют стартовые позиции — или через определенное время, или после каждой боевой стрельбы. Обнаружить и поразить Nasams, IRIS-T, Crotale и SAMP/T, безусловно, можно, но задача это непростая.

В качестве вывода можно сказать, что решение США в краткосрочной перспективе приведет к определенному снижению боевых и оперативных возможностей ВСУ. Однако Вашингтон не заинтересован в стратегическом поражении Киева. Так что, скорее всего, сыграв свою роль дисциплинарного воздействия на политическое руководство Украины, поставки вооружения и военной техники со стороны США в ближайшее время все же возобновятся .

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).