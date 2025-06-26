«Patriot Украине не видать». Чем закончился саммит НАТО

В Гааге завершился очередной саммит НАТО, проходивший с 24 по 25 июня. В нем участвовали делегации 32 государств—членов. В заключительной декларации саммита Россию назвали «долгосрочной угрозой», а Украине в очередной раз не обещали членства. Какие главные угрозы для НАТО назвали на саммите, что будет с поддержкой Киева и как на атмосферу мероприятия повлияло присутствие Дональда Трампа — рассказывает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Как было заявлено в Гааге, союзники по НАТО встретились в Нидерландах, чтобы принять решения, которые «сделают НАТО еще более сильным, справедливым и смертоносным альянсом. Мы живем в более опасном мире, и это критический момент для нашей безопасности».

На саммите рассмотрели целый ряд вопросов, стоящих перед Североатлантическим союзом: сосредоточились на сдерживании и обороне. Участники заверили, что НАТО располагает ресурсами, силами и возможностями для противостояния любой угрозе.

Главные угрозы НАТО

Саммит завершился принятием заключительной декларации, включающей следующие пункты:

— все государства-члены согласны с новым целевым показателем расходов на оборону в размере 5% ВВП (было 2%) ;

— страны — участники НАТО подтверждают непоколебимую приверженность статье 5 Вашингтонского договора;

— Североатлантический альянс обязуется продолжать оказывать поддержку Украине: «союзники подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по оказанию поддержки Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут делать прямые взносы в оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов союзников».

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Что касается статьи 5 Устава НАТО, то дословно по этому поводу в заключительной декларации говорится следующее: «Мы, главы государств и правительств стран Североатлантического союза, собрались в Гааге, чтобы вновь подтвердить нашу приверженность самому сильному в истории союзу — НАТО, а также трансатлантическим связям. Мы вновь подтверждаем нашу нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленную в статье 5 Вашингтонского договора, которая гласит, что нападение на одного является нападением на всех. Мы по-прежнему едины и преисполнены твердой решимости защищать миллиард наших граждан, оборонять Североатлантический союз и отстаивать нашу свободу и демократию».

Пожалуй, самое главное, что прозвучало в тексте итоговой декларации — Россия представляет собой долгосрочную угрозу альянсу.

Особой новизны в этом заявлении, по большому счету, нет. Еще в 2022 году в Мадриде была опубликована новая Стратегическая концепция НАТО. В этом документе Россия определяется как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности членов НАТО», а также впервые рассматриваются Китай и вызовы безопасности интересам и ценностям членов НАТО, которые бросает Пекин.

Что характерно — в заключительной декларации альянса нет каких-либо жестких формулировок, касающихся СВО и России в целом, которые отмечались в документах предыдущего саммита НАТО.

Помощь Украине

На пресс-конференции в ходе саммита президента США спросили о возможных поставках Украине зенитных ракетных систем Patriot. Ничего конкретного по этому поводу Дональд Трамп так и не сказал, уходя от конкретных формулировок.

Скорее всего, ни поставок, ни продаж ЗРС Patriot, а тем более передачи зенитных управляемых ракет Киеву в ближайшее время не будет. И, скорее всего, это будет связано с необходимостью усиления боевых возможностей противовоздушной/противоракетной обороны Израиля.

Конфликт Израиля и Ирана показал, что Иерусалим в принципе располагает вполне боеспособной системой ПРО/ПВО. В то же время в ходе боевых действий территория еврейского государства подверглась столь интенсивным ударам оперативно-тактических баллистических ракет Ирана, которую вряд ли предполагали до войны.

Можно не сомневаться, в ближайшее время израильские власти примут все возможные меры по усилению ПРО/ПВО государства. А это потребует поставок Армии обороны Израиля и новых зенитных ракетных систем, и резкого увеличения количества ракет/противоракет на стартовых позициях.

Так что ЗРС Patriot (а тем более поставок зенитных управляемых ракет) в ближайшее время Украине не видать.

Что касается обязательств Североатлантического альянса по поддержке Украине и прямых взносам в ее оборону и оборонную промышленность, то вопрос, как обычно, заключается в объемах и сроках. Уверенности в том, что объемы этих поставок в ближайшее время резко возрастут, в Киеве нет. Без Соединенных Штатов европейским государствам-участникам эту задачу, как известно, не решить. А Вашингтон по этому поводу пока воздерживается от конкретных заявлений.

И как это было и раньше, в обороне Украины в настоящее время существуют две большие уязвимости: пути подвоза материальных средств (коммуникации от западной границы до переднего края, по которым осуществляются поставки вооружения и военной техники со стороны Запада) и комплектование ВСУ личным составом. Скорее всего, усилия ВС РФ в ближайшее время будут концентрироваться именно на этих слабых местах в обороноспособности Украины.

Общую тональность саммита НАТО в Гааге, наверное, можно выразить одним предложением — государства-участники альянса соревновались в низкопоклонстве перед президентом США, но всех превзошел (и в этой номинации за ним, безусловно, первое место) генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Выступая на саммите НАТО в Гааге, генсек подобострастно сравнил Трампа с папочкой, разнимающим детей, подравшихся на школьном дворе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).