Голова пошла кругом? Зачем Азербайджан нагнетает скандал с Россией

В отношениях между Россией и Азербайджаном разгорелся крупнейший кризис за последние годы. Причем из-за абсолютно местечкового повода: екатеринбургские силовики, расследуя убийство 20-летней давности, провели рейд среди представителей азербайджанской диаспоры. Во время следственных мероприятий двое главных подозреваемых — братья Сафаровы — умерли, предположительно, от сердечных проблем, но официальному Баку этого оказалось достаточно, чтобы закатить скандал международного масштаба.

Прямо сейчас в Азербайджане бушует антироссийская истерия. Власти страны уже арестовали несколько журналистов российских СМИ, а также уничтожили партию из 640 кг луковых колец. Вероятно, это не последние жертвы охлажденных отношений — несмотря на сдержанный тон со стороны Кремля, Баку продолжает нагнетать страсти.

Совершенно очевидно, что поведение Баку — не просто эмоциональная реакция на несправедливость. Ситуации, подобные произошедшему в Екатеринбурге, наверняка происходят сплошь и рядом, при желании инцидент можно было бы решить и без резонанса. Но азербайджанские власти решили поступить иначе.

Почему они пошли на конфликт — вопрос хороший. В интернете я уже видел тысячу и одну теорию, начиная от бизнес-интересов на Украине и заканчивая подготовкой к новой войне с Арменией. Но, на мой взгляд, сильно глубоко копать не надо, ибо к нынешнему конфликту были объективные предпосылки.

Начну с самой очевидной — в Азербайджане все еще ощущается «послевкусие» крушения самолета Embraer E-190 под Актау полугодичной давности. Та история, напомню, не получила логичного завершения. Баку возлагал вину за авиакатастрофу на Москву, требовал публичных извинений и компенсаций.

Россия ничего не признала. Азербайджан тоже не стал нагнетать, но именно с того момента началось планомерное ухудшение двусторонних отношений. В феврале прогремел скандал из-за закрытия «Русского дома» (представительство Россотрудничества) в Баку, тогда же азербайджанские власти нанесли первый удар по агентству Sputnik Азербайджан. Возможно, случай с братьями Сафаровыми — это просто новый предлог, чтобы разорвать очередную порцию двусторонних связей. И в будущем будут еще предлоги. Они продолжат появляться до тех пор, пока Россия не удовлетворит требования Азербайджана из-за событий декабря 2024 года.

Здесь важно отметить вот еще что. После возвращение Карабаха у Азербайджана развилось чувство региональной значимости. Это, кстати, видно и по нынешней риторике в местных СМИ — они сейчас упрекают Россию за то, что она якобы не признает в Азербайджане «сильное национальное государство».

Некоторые политологи с долей пренебрежения называют это «головокружением от успеха». Впрочем, если отбросить политический снобизм, то выяснится, что для такой самоидентификации у Азербайджана есть вполне материальные основания. В региональном срезе он действительно мощная военная держава, которая держит под контролем логистические маршруты, в равной степени интересные России, Китаю и ЕС.

Да и геополитически Баку тоже оказался в максимально благоприятном положении, которым не грех воспользоваться.

Армения лежит на лопатках. Ирану, который долгое время сдерживал амбиции Азербайджана, сейчас явно не до Закавказья. Под боком есть «старший брат» в виде Турции. А Россия на фоне СВО не хочет (или не может) вкладывать в это направление слишком большие усилия, поэтому просто плывет по течению. Так, по мере ухудшения отношений с Ереваном Москва все больше ориентировалась на Баку. В 2024 году, еще до злополучной авиакатастрофы появилось ощущение, что Россия стала рассматривать Азербайджан как потенциального ключевого союзника в регионе.

Вероятно, на фоне всего этого у Баку появилась уверенность в отношениях с РФ. Не удивлюсь, если там убеждены, что Азербайджан нужен России больше, чем она ему, и действительно считают, что смогут додавить Москву. Первой на повестке дня может быть авиакатастрофа в Актау, но возможны и другие требования (на ум сразу приходят возможные послабления в миграционной сфере). Тогда публичные антироссийские выпады, подобные тому, что мы видим сейчас, становятся чуточку понятнее.

Впрочем, давить Баку может лишь до определенного предела. Не стоит забывать, что в России есть одна из крупнейших азербайджанских диаспор в мире (около полумиллиона человек). Наша страна занимает первое место (примерно 50%) на рынке денежных переводов в Азербайджан и входит в топ-3 торговых партнеров республики. Это я к тому, что вариантов, как ответить на «бакинскую фигу», у Москвы предостаточно — было бы желание.

Будет ли азербайджанское руководство рисковать и провоцировать Россию на решительные действия? Не уверен. В любом случае для него это будет своеобразным тестом на политическую адекватность.

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