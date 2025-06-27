Отвлекающий маневр. Как свадьба сына Нетаньяху повлияла на удары по Ирану

Биньямин Нетаньяху во время визита на территорию Института науки Вейцмана, которая подверглась иранскому ракетному обстрелу, Реховот, Израиль, 20 июня 2025 года

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил использовать свадьбу своего сына как отвлекающий маневр перед ударами по территории Ирана. Предполагалось, что Тегеран не будет ожидать атаки фактически до 17 июня. Но никто из участников торжества, включая молодоженов, не знал, что политик в итоге отложит торжество. Нетаньяху позже признался, что «заплатил личную цену». По информации The Wall Street Journal, история о свадьбе стала частью широкой дезинформационной кампании против Тегерана.

Офис главы правительства Израиля незадолго до начала операции «Народ как лев», которая положила начало 12-дневной войне с Ираном, объявил о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху уходит в отпуск, чтобы 16 июня отпраздновать свадьбу своего старшего сына Авнера. По информации американской газеты The Wall Street Journal (WSJ), это был отвлекающий маневр для введения Тегерана в заблуждение перед началом ракетных атак.

Предполагалось, что Исламская Республика не будет ожидать ударов по крайней мере до 17 июня, пишет издание со ссылкой на источники в израильской и американской разведках.

«Никто из участников торжества, в том числе сам Авнер и жена Нетаньяху Сара, не знал, что премьер-министр планирует отложить свадьбу. Он [Нетаньяху] продолжал вести себя по-прежнему, чтобы обмануть иранцев», — отмечается в статье.

В то же время израильские и некоторые американские СМИ начали писать о возможном расколе между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом, подчеркнула WSJ. Поступали сообщения, что Белый дом выступал против предполагаемых ударов Израиля по Ирану, а правительство еврейского государства не могло приступить к военным действиям без поддержки США. Трамп тогда же склонялся к тому, чтобы урегулировать вопрос дипломатическим путем. Таким образом история о свадьбе стала частью широкой дезинформационной кампании.

Позже, 19 июня, Нетаньяху заявил, что его семья заплатила «личную цену» , поскольку Авнер был вынужден отменить свадьбу, сообщал Ynet.

«Весь народ Израиля платит цену. Мы переживаем «Блиц» и великолепно справляемся с этим. Есть личные издержки, люди получили ранения, семьи потеряли близких. Каждый из нас платит личную цену <...> Уже второй раз мой сын Авнер отменил свадьбу из-за ракетных угроз», — отметил политик.

«Часть системы прикрытия»

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин еще 13 июня в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что Израиль тщательно скрывал готовящуюся операцию, в том числе прикрыв ее свадьбой Авнера.

«Была создана целая операция прикрытия этой атаки. Я напомню, что в эти дни должна была случиться свадьба сына премьер-министра Израиля Авнера Нетаньяху. И один из аргументов, почему конкретно в эти дни не должно было быть атаки — это то, что не будет атаки, не начнется война в день, когда сын премьер-министра женится. И, скорее всего, сама эта свадьба была частью этой системы прикрытия», — прокомментировал он.

Многие мировые политики резко осудили израильскую операцию против Ирана. Так, президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи подчеркнул, что неспровоцированная агрессия в отношении Ирана не имеет никаких оснований и оправданий.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT Global сравнил Нетаньяху с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером.

«Как Гитлер поджег весь мир, так и правительство Нетаньяху втягивает весь мир в хаос», — подчеркнул Эрдоган.

Похожее заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его мнению, Нетаньяху страдает «гитлеровским делирием (психическим расстройством, протекающим с помрачением сознания, нарушением внимания и восприятия)».

«Он [Нетаньяху] сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий», — сказал Мадуро в эфире VTV.

Каждый заявил о победе

Израиль ударил по ядерным и военным объектам в Иране в ночь на 13 июня. Власти еврейского государства объяснили операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия. В ответ Исламская Республика выпустила по Израилю несколько сотен ракет.

22 июня в затянувшийся конфликт вмешались США, атаковав объекты иранской ядерной программы в Фордо, Натанзе и Исфахане. Трамп подчеркивал, что ядерная программа Тегерана в результате американской бомбардировки была отброшена на десятилетия назад. Иран же ответил ударом по крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке — Аль-Удейд в Катаре.

«Прекращение ударов — не главное». Чем завершилась война Ирана и Израиля? Израиль согласился с инициативой президента США Дональда Трампа о прекращении огня, так как считает... 24 июня 13:16

24 июня президент США объявил, что Израиль и Исламская Республика согласились на прекращение огня. Вскоре каждая из сторон в публичном пространстве заявила о своей победе. Нетаньяху в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) подчеркнул, что Израиль «доблестно сражался против Ирана и одержал великую победу».

Похожее заявление в социальной сети X сделал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Я поздравляю [иранский народ] с победой над израильским режимом», — написал он.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание на то, что и Иран, и Израиль понесли потери. Поэтому победителем в этом конфликте нельзя назвать ни одну из сторон, добавил парламентарий.