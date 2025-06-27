Над Россией сбили 39 беспилотников. Военная операция, день 1220-й

Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия против, сообщил Орбан.
Российские пограничники не пропустили в страну более 26 тыс. граждан Украины, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами и националистическими формированиями, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.
Беспилотники попытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорище, не уточнив, о каком предприятии идет речь.
Пострадавших, по словам главы региона, нет. На месте работают оперативные службы.
Саммит НАТО в Гааге убедительно показал, что Киев начал осознавать свою неспособность победить Россию на поле боя, пишет британская газета The Telegraph.
ЕС не смог утвердить 18-й пакет антироссийских санкций, однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, он будет принят «скоро».
В Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранен корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Мужчина получил травмы, ему оказали помощь в областной больнице. От госпитализации он отказался. В МИД России назвали случившееся проявлением терроризма и призвали международное сообщество отреагировать.
🔴 Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Россией 39 украинских беспилотников. Над Ростовской областью сбили 19 дронов, над Волгоградской — 13, над Крымом — четыре. По одному беспилотнику было уничтожено над Белгородской, Брянской и Самарской областями.