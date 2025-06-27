«Делали стендап, в нас попал дрон». В Курской области ранен журналист китайского телеканала Phoenix

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранен корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Мужчина получил травмы, ему оказали помощь в областной больнице. От госпитализации он отказался. В МИД России назвали случившееся проявлением терроризма и призвали международное сообщество отреагировать.

Во время выезда на репортаж в Кореневский район Курской области под удар украинского беспилотника попала съемочная группа китайского телеканала Phoenix. Журналист Лу Юйгуан получил травмы, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, журналисты «готовили репортаж о мирных жителях Курской области, которые подвергаются атакам беспилотников ВСУ», и сами попали под такую атаку.

Врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале уточнил, что инцидент произошел в райцентре Коренево. Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, «который самостоятельно направился в приграничье». По первоначальной оценке, у мужчины была открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. Его доставили в Курскую областную больницу.

Позже выяснилось, что травмы не настолько опасны.

«К счастью, журналист получил раны кожи на голове. Других повреждений нет. Он принял решение отказаться от госпитализации», — написал Хинштейн.

В комментарии для ГТРК «Курск» бегло говорящий по-русски Лу Юйгуан рассказал, что чувствует себя хорошо, но после ранения потерял много крови. На кадрах видно, что у него сильно забинтована голова. По его словам, инцидент произошел около 13:00 «на вашей, российской территории».

«Мы стендап сделали, и в нас FPV-дрон попал», — рассказал он.

Что такое стендап Стендап – репортерский прием, когда журналист работает непосредственно в кадре, чаще всего на фоне освещаемого события. Как правило, в это время у него в руках микрофон, камера стоит на штативе.

Реакция МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «на съемках репортажа о восстановлении мирной жизни» в приграничном районе журналист был одет в бронежилет с надписью PRESS — однако это не помешало атаке беспилотника Вооруженных сил Украины.

«Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — написала Захарова.

Она призвала профильные международные структуры, гендиректора ЮНЕСКО, Верховного комиссара ООН по правам человека и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ «оперативно отреагировать и дать надлежащую оценку террористическим действиям укробандеровцев».

«Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — резюмировала Захарова.

«Прицельно уничтожают журналистов»: военкор Прокофьева погибла в Белгородской области Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла в Белгородской области недалеко от границы Украины... 26 марта 15:03

Военкор — опасная профессия

Это далеко не первый случай ранения и гибели журналистов в зоне СВО. Вот примеры за 2025 год.

4 января внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб на трассе Донецк — Горловка в результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль. Пострадали также корреспонденты МИА «Россия сегодня» и «Блокнот Донецк».

24 марта в результате обстрела ракетами американской системы залпового огня HIMARS в ЛНР погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Позже от полученных ран скончался журналист телеканала «Звезда» Никита Гольдин.

26 марта в Белгородской области на границе с Украиной при взрыве мины противника погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева.