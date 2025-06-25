«Разрушено победное ликование»: доклад Пентагона подорвал позицию Трампа на саммите НАТО

Доклад разведки США поставил под сомнение эффективность недавних ударов по Ирану и сорвал планы Дональда Трампа представить их на саммите НАТО как свою внешнеполитическую победу. По данным Пентагона, иранская ядерная программа была затронута лишь частично. Конгресс требует объяснений, а Тегеран заявил о продолжении ядерных исследований.

Утечка предварительного доклада разведывательного управления минобороны США (DIA) поставила под сомнение заявления Дональда Трампа о «победе» после ударов по иранским ядерным объектам.

Как сообщили CNN и The New York Times, американские удары по целям в Натанзе, Фордо и Исфахане не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана. По данным разведки, программа лишь замедлилась на несколько месяцев, но не остановилась.

В докладе отмечается, что Иран заранее переместил часть оборудования и запасов обогащенного урана. Удары затронули инфраструктуру, но не повредили глубинные подземные комплексы. Эти оценки идут вразрез с заявлениями Трампа, сделанными сразу после операции о том, что ядерные мощности Ирана якобы были «полностью уничтожены».

Трамп обвинил прессу

Президент США обвинил CNN и New York Times в распространении «фейковых новостей» и попытке сорвать его внешнеполитический успех на саммите НАТО. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф назвал утечку «предательством» и призвал провести расследование.

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что опубликованные оценки «не соответствуют действительности» и «вводят общественность в заблуждение». По ее словам, американская операция нанесла «сокрушительный удар» по ядерной инфраструктуре Ирана, и работа над докладом продолжается.

«Эта предполагаемая «оценка«совершенно неверна и <...> была передана CNN анонимным неудачником низкого уровня в разведывательном сообществе», — сказала она.

Срыв триумфа

Дональд Трамп прибыл на саммит НАТО в Гааге 24 июня с намерением укрепить свою позицию в качестве лидера, «остановившего ядерную угрозу». Он рассчитывал использовать операцию против Ирана как демонстрацию силы и решимости США, отмечает в своем материале NYT. Помимо этого, его администрация активно продвигала идею о том, что именно Трамп стал главным посредником в прекращении огня между Израилем и Ираном.

Однако оценки разведки просочились в прессу буквально через несколько часов после его прибытия в Гаагу, перечеркнув заявленный успех. The New York Times описала настроение президента как «разбившееся на мелкие осколки» — Трамп, по данным издания, был взбешен и стремился любой ценой сохранить собственный нарратив.

«Отчет разведки по Ирану разрушает победное ликование, на которое Трамп надеялся в НАТО... Когда во вторник президент Трамп прибыл в Нидерланды для участия в ежегодной встрече союзников по НАТО, он отчаянно пытался сохранить хрупкое прекращение огня между Израилем и Ираном, ругаясь и уговаривая, чтобы история запомнила его за бомбардировку ядерных объектов Ирана в минувшие выходные и за посредничество в заключении мирного соглашения несколькими днями спустя», — пишет NYT.

После утечки разведывательных данных некоторые американские законодатели — как демократы, так и несколько республиканцев — выразили серьезную обеспокоенность и призвали срочно созвать закрытый брифинг для оценки данных разведки.

Конгресс требует отчетности

Лидер демократов в сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию Трампа за перенос запланированного закрытого брифинга по разведданным, пишет Reuters. Он назвал это «возмутительным» и подчеркнул, что сенаторы имеют право получить полную информацию об операции.

С аналогичными требованиями выступили сенаторы-демократы Тим Кейн и Марк Уорнер, а также члены Палаты представителей — в том числе лидер демократов Хаким Джеффрис, Джим Хаймс и Александрия Окасио-Кортес. По их словам, Конгресс не был должным образом проинформирован перед началом военной операции, и сейчас законодатели не понимают ни масштабов удара, ни его последствий.

Среди возмущенных оказались даже некоторые республиканцы — например, сенатор Томас Мэсси также выразил сомнения в том, что Белый дом действовал в рамках полномочий.

Иран не отказывается от ядерной программы

В свою очередь Тегеран подтвердил, что ядерные исследования продолжатся. По словам президента Масуда Пезешкиана, страна готова к переговорам по ядерной тематике, но не намерена отказываться от технологического развития. Он также подчеркнул, что удары США не достигли поставленных целей, и назвал их нарушением международного права.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), инспекторы продолжают следить за объектами в Иране, но доступ к некоторым площадкам затруднен. В своем официальном заявлении агентство подчеркнуло, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты ударами Израиля.

Крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил подтвержденные повреждения — видео и фото свидетельствуют о столбах дыма над комплексом. Однако повышения уровня радиации не зафиксировано, отметили в МАГАТЭ.