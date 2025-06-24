«Я самый опытный»: Зеленский отказался покидать пост до конца конфликта

Владимир Зеленский вновь заявил, что не собирается покидать свой пост. Он назвал себя самым опытным человеком, который может руководить Украиной до завершения конфликта. Накануне глава его офиса Андрей Ермак призвал Зеленского выдвигаться на второй срок — на выборах, которые состоятся только после отмены военного положения. Спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что украинские власти уже готовятся к новым президентским и парламентским выборам — но делают это «тихонько».

Украинский президент Владимир Зеленский отказался покидать пост до завершения конфликта. Об этом он заявил в беседе с ведущим британского телеканала Sky News Марком Остиным.

«Возможно, я не лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но самый опытный», — сказал Зеленский.

Зеленский стал президентом в 2019 году. Во время предвыборной гонки он обещал начать работать над устранением конфликта в Донбассе, восстановить экономику Украины, бороться с коррупцией и повышать прозрачность работы госструктур. Он заявлял, что Минские соглашения не работают, однако не хотел решать проблемы военным путем и выступал за проведение переговоров.

В мае 2024 года истек срок полномочий Зеленского, однако он остался на посту. Верховная рада также работает дольше положенного из-за военного положения, парламентские выборы должны были пройти в октябре 2023 года. При этом эксперты сходятся во мнении, что Рада легитимна, а вот время президента уже истекло.

Зеленского на второй срок

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак накануне заявил, что Зеленскому стоит баллотироваться на второй срок.

«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости», — сказал он в интервью The Times.

Ермак отметил, что выборы на Украине состоятся, но только после отмены военного положения, а также назвал «нонсенсом» слова мэра Киева Виталия Кличко о растущем авторитаризме украинского президента, отметив, что Зеленский — демократ.

Тихо готовятся к выборам

Украинские депутаты уже готовятся к следующим выборами, но не афишируют это, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в беседе с РБК-Украина.

«А мы тихонько, тихой сапой, это все проговариваем. Но мы не хотим выносить это на политический уровень. Потому что сразу начнется: «Завтра выборы!» <...> Мы постоянно, на уровне согласительного совета, на уровне комитетов, проводим эти дискуссии. Просто мы стараемся не делать их публичными», — поделился он.

По словам Стефанчука, украинские депутаты обсуждают с представителями ЦИК формирование списков и реестров избирателей, обсуждают вопросы участия в выборах уехавших украинцев.

«Конституция запрещает проведение [президентских и парламентских] выборов вместе, поэтому, скорее всего, это будут разделенные выборы. <...> А какие первые? Какие вторые? Здесь очень много вопросов, на которые надо дать ответ», — добавил спикер Рады.

Он также отметил, что выборы нельзя проводить во время действия военного положения, однако такая вероятность все же существует .

«Если действительно вы прогнозируете на длительное время [продолжение конфликта на Украине], надо принимать какие-то решения, но давайте посмотрим, как будут разворачиваться события», — подчеркнул парламентарий.

Также он назвал будущие выборы уникальными, подчеркнув, что таких еще никогда не было. По его словам, процесс не попадет ни под какие регламенты конституции Украины, потому что будет «не срочным и не досрочным».

Россия против нелегитимного Зеленского

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский потерял свою легитимность. По время ПМЭФ в июне он вновь отметил, что, если первое лицо страны нелегитимное, вся система власти на Украине становится такой же.

«Подпись [на документах по итогам переговоров. — «Газета.Ru»] должна стоять легитимных властей, иначе придет следующий и выбросит это все в помойку. Так же нельзя, мы же серьезные вопросы решаем».

При этом Путин готов встретиться с Зеленским, но только чтобы «поставить точку».

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Если Зеленский и дальше будет оставаться на посту, а выборы так и не проведут, то может возникнуть проблема с подписанием соглашения об урегулировании украинского кризиса. Директор правового департамента МИД Максим Мусихин в мае говорил ТАСС, что формально документ может подписать глава парламента, однако он сомневается, что тому дадут это сделать. Сам спикер Рады возможность подписания каких-либо соглашений отверг.