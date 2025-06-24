Над Россией перехватили 20 украинских БПЛА. Военная операция, день 1217-й

Иностранные наемники, переброшенные в район села Январское на границе Днепропетровской области и ДНР, пытаются бежать с позиций из-за мощных российских ударов рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
Daily Express: президент США Дональд Трамп разозлится из-за визита Владимира Зеленского к королю Великобритании Карлу III в костюме.
Расчет БПЛА «Туман» группы «Днепр» с помощью FPV-дронов уничтожил пункт радиоэлектронной разведки ВСУ на правобережье Херсонской области.
ВСУ стягивают в Сумскую область военных с донецкого направления и малообученных новобранцев для удержания региона, сообщил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев попал в базу украинского сайта «Миротворец». Дмитриев внесен в базу за «финансирование России» и «участие в информационных операциях» против Украины.
Представители ВСУ требуют от Киева назначить главами администраций Сумской области военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Есть данные, что представители ВСУ организовали против гражданских органов власти Сумской области информационную кампанию. Они через подконтрольных блогеров прямо требуют от киевского режима назначить военнослужащих главами областной и городских администраций», — сказал собеседник агентства.
🔴Минобороны: в ночь на 24 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских БПЛА.
◾️ 14 – над территорией Курской области,
◾️ 2 БПЛА сбиты над Московским регионом,
◾️ 1 БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области,
◾️ 1 БПЛА уничтожен над территорией Брянской области,
◾️ 1 БПЛА уничтожен над территорией Орловской области,
◾️ 1 БПЛА уничтожен над территорией Смоленской области.