«Он не представлял угрозы»: почему Трамп рискует импичментом за удары по Ирану

Американские демократы подвергли резкой критике авиаудары США по ядерным объектам Ирана. Сенатор Крис Мерфи заявил, что Тегеран не представлял угрозы и не был близок к созданию ядерного оружия, а атака сорвала перспективные переговоры. Конгрессвумен Окасио-Кортес назвала действия Трампа нарушением Конституции и основанием для импичмента. В МИД России назвали атаки США по Ирану безответственными.

Иран не представлял угрозы для США, не приближался к созданию ядерного оружия, а переговоры Вашингтона и Тегерана могли завершиться успехом. Об этом заявил сенатор-демократ Крис Мерфи, комментируя американские удары по ядерным объектам в Иране.

«На прошлой неделе меня проинформировали о разведывательных данных. Иран не представлял непосредственной угрозы Соединенным Штатам и не был близок к созданию пригодного для доставки ядерного оружия», — написал он в соцсети Х.

Мерфи добавил, что Тель-Авив «сорвал имеющие шансы на успех переговоры» между Тегераном и Вашингтоном.

Член конгресса от Демпартии Александрия Окасио-Кортес заявила, что решение Трампа по Ирану без одобрения парламента — это нарушение конституции США и может быть основанием для импичмента.

«Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения — это грубое нарушение Конституции и военных полномочий Конгресса. Он импульсивно рискнул начать войну, которая может затянуть нас в ловушку на многие поколения. Это абсолютно и однозначно является основанием для импичмента», — написала она в соцсети Х.

Как Трамп разочаровался в разведке

Еще в марте директор Нацразведки США Тулси Габбард на слушаниях в конгрессе заявила, что, по данным внешней разведки США, Иран не создает ядерное оружие, а верховный лидер страны Али Хаменеи «не давал согласия на программу создания ядерного оружия, которую он приостановил в 2003 году».

При этом она сказала, что у Тегерана внушительные запасы обогащенного урана, необходимого для создания такого оружия.

17 июня Трамп заявил, что ему безразличны слова Габбард, и что Иран на самом деле близок к обладанию полноценным ядерным зарядом.

«Мне все равно, что она сказала. Я думаю, что они были очень близки к получению такого оружия», — приводит его слова The Hill.

20 июня телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации Трампа сообщил, что президент «разочаровался» в Габбард, так как она отклонилась от официальной линии Вашингтона в отношении Ирана и Израиля.

«Сбросили полный груз бомб»: США атаковали три ядерных объекта в Иране. Что известно? Ночью 22 июня США нанесли удары по ядерной инфраструктуре Ирана в Натанзе, Исфахане и Фордо... 22 июня 13:26

Источник канала утверждает, что раздражение Трампа усилилось после видеообращения Габбард, в котором предупредила о растущем риске ядерного конфликта, которое он расценил как критику в свой адрес.

«Когда президент считает, что вы не в теме, он не хочет видеть вас в своем окружении», — приводит канал слова источника.

После этого телеканал NBC News сообщил, что Габбард отстранили от участия в обсуждении конфликта на Ближнем Востоке. Ее также не пригласили на встречу членов кабинета для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке в президентской резиденции в Кэмп-Дэвиде.

Эвакуация Фордо — провал операции США?

В ночь на 22 июня Дональд Трамп сообщил, что США атаковали три ядерных объекта в Иране, включая центры по обогащению урана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Ранее по некоторым из этих объектов нанес авиаудары Израиль. Целью операции было уничтожение ракетной и ядерной программ республики.

В операции участвовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, вооруженные сверхтяжелыми авиабомбами-«разрушителями бункеров» GBU-57. Они, как сообщали американские СМИ, были использованы против ядерного центра в Фордо, расположенного в подземном комплексе в гористой местности.

При этом иранские СМИ утверждали, что сброшенные бомбы повредили только тунелли, ведущие в комплекс. По данным МАГАТЭ и спутниковой разведки, подземные центрифуги и хранилища обогащенного урана не пострадали.

Газета The Washington Post сообщила, что за два дня до ударов США по трем ядерным объектам Ирана спутники зафиксировали «необычную активность» на комплексе в Фордо. Об этом свидетельствуют данные компании Maxar, которая анализирует спутниковые снимки.

По этим данным, 19 июня на подъездной дороге к подземному комплексу было замечено 16 грузовиков. На снимках следующего дня видно, что большинство из них переместились на северо-запад примерно на километр, а часть техники, включая бульдозеры, осталась у входа на объект.

Иранское агентство Fars подтвердило, что Фордо подвергся американскому авиаудару, однако, по данным издания, объект не получил серьезных повреждений. Депутат парламента Ирана Маннан Раиси заявил, что основные удары пришлись на наземные сооружения, а все радиоактивные материалы были заранее вывезены.

Об этом же пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник.

Отмечается, что большую часть обогащенного урана и большинство персонала успели вывезти с подземного завода, который находится на глубине 80–90 м недалеко от города Кум.

«Безответственные атаки»

В России назвали атаки США на Иран безответственными. В российском МИД отметили, что «особую тревогу» вызывает то, что удары нанесла страна, которая является членом Совета безопасности ООН.

«Последствия данной акции, в том числе радиологические, еще предстоит оценить. Но уже сейчас очевидно, что начался виток опасной эскалации, чреватой дальнейшим подрывом региональной и глобальной безопасности», — сообщили в МИД.

Ведомство призвало Совбез ООН и МАГАТЭ отреагировать, дать реакцию «без обтекаемых фраз и попыток прятаться за политической «равноудаленностью».

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ночным ударам по «трем точкам» в Иране США добились того, что оказались «втянуты в новый конфликт с перспективой наземной операции», а Дональд Трамп, пришедший «как президент-миротворец», начал новую войну.

«Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект», — отметил Медведев, не назвав государства, готовые предоставить свое оружие.

По мнению зампреда, политический режим в Иране сохранится и с «высокой вероятностью» станет сильнее.