Глава «Росатома» рассказал о состоянии иранских объектов по обогащению урана

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что иранские цеха по обогащению урана не пострадали в результате ударов армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), потому что объекты размещены под землей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Насколько нам известно о структуре обогатительных предприятий, по которым наносились удары, в том числе в Натанзе, удары такой мощности не могли физически повредить подземные цеха», — сказал Лихачев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Лихачева, выбросы радиации в зоне обогатительных предприятий не были зафиксированы, а сами цеха не разрушены. Он отметил, что риск ядерных инцидентов по-прежнему остается, в частности, в результате нарушения электроснабжения в регионах исламской республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лихачев высказался о последствиях возможного удара по АЭС «Бушер».