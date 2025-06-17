Пандемия и санкции: почему в России заморозили строительство трех заводов

Госкорпорация «Ростех» приостанавливает строительство двух мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Единственный введенный в эксплуатацию объект работает в деревне Свистягино и перерабатывает свыше 2 тыс. тонн отходов в сутки. Решение о заморозке связано с нехваткой доступных инвестиций, заявил глава «Ростеха».

«Ростех» заморозит строительство трех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. Об этом глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Уверяю вас, что на будущий год еще один завод начнет работать. Оставшиеся три завода — два завода в Подмосковье, один в Казани — мы вынуждены будем заморозить до лучших времен, когда будут более «дешевые» деньги или какая-то помощь от государства, если возможно, появится», — сказал глава госкорпорации.

«Ростех» должен был построить несколько заводов, однако завершить удалось только один. Чемезов пояснил, что строительство затянулось из-за пандемии и введения санкций против России.

По его словам, все заводы были построены за счет средств «Ростеха», частных инвестиций и кредитов.

«Должок за вами, Сергей Викторович», — сказал Владимир Путин.

Чемезов сообщил, что уже построенный завод перерабатывает свыше 2 тыс. т отходов в сутки.

«К сожалению, да. Мы построить построили, и сегодня уже работает, сегодня уже 100 миллионов киловатт-часов «зеленой» энергии получено и более 200 тысяч тонн коммунальных отходов уничтожено — то, что раньше вывозилось на полигоны», — добавил Сергей Чемезов.

Перенос сроков

В 2020 году Андрей Шипелов — гендиректор компании «РТ-Инвест», которая была учреждена «Ростехом» для строительства заводов, что в планах построить 30 таких объектов.

Сроки ввода заводов неоднократно переносились с 2021 года . Сроки сдачи задерживались в том числе из-за того, что оборудование планировалось закупить у швейцарско-японского конгломерата Hitachi Zosen Inova.

Однако из-за введения санкций против РФ в 2022 году, поставщиков для этого оборудования пришлось искать в Китае. В 2024 году министр экологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что строительство завода в республике на этот момент остановлено. Позже стало известно, что ввод завода в Татарстане отложили до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Никакая экономика этого не выдержит»: почему нельзя отказаться от пластика Почему искусственные полимеры получили настолько широкое распространение, чем это опасно для экологии... 11 июня 16:19

В марте Сергей Чемезов сообщил, что нынешняя ставка Центробанка России по кредитам делает проект мусоросжигательного завода в Татарстане нереализуемым. По данным издания «Бизнес online» степень его готовности составляет 24%.

Первый и единственный из этих объектов был введен в эксплуатацию у деревни Свистягино в Московской области.

Проектная мощность предприятия составляет 700 тыс. тонн мусора в год. Отходы поступают после обязательной сортировки, и только те, которые нельзя вовлечь во вторичный оборот.

Ранее сообщалось, что один из заводов строят в 20 км от Зеленограда — в деревне Хметьево рядом с Солнечногорском. Его запуск был запланирован на 2025 год.

В 2019 году после серии протестов против организации мусорных свалок и полигонов бытовых отходов вблизи населенных пунктов была инициирована реформа отрасли обращения с отходами.

В ее рамках планируется к 2030 году построить или модернизировать 868 объектов инфраструктуры для обращения с отходами. Предполагается, что 100% бытовых отходов будут направляться на сортировку или обработку, из которых лишь половина на захоронение на полигонах. По данным на конец 2022 года, на сортировку направлялось 50,2% отходов, на переработку 12%.