Над Россией сбили 12 БПЛА. Военная операция, день 1209-й

ВС РФ усилили огневое давление на село Новопавловка на границе ДНР и Днепропетровской области — ТАСС
Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном предоставила Зеленскому дипломатическую передышку перед встречей с Трампом, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Вернувшиеся с Украины эстонские наемники ВСУ обучают операторов дронов, пишет ERR:
«Мы добавляем опыт для ведения боевых действий в конфликте будущего, а не в том, который был 100 лет назад».
В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.
В подконтрольном Киеву Запорожье повреждено промышленное предприятие, заявил глава назначенной Украиной военной администрации Запорожской области Иван Федеров.
Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде, сообщили в Белом доме.
Украина лишилась своего «самого могущественного и богатого союзника» — США, пишет The Telegraph. По данным газеты, Штаты сократили поставки военной помощи Киеву.
В Минобороны сообщили, что с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотника: 11 над Орловской областью, один над Воронежской.