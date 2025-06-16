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Политика

Над Россией сбили 12 БПЛА. Военная операция, день 1209-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1209-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО ликвидировали 11 украинских беспилотников над Орловской областью и один — над Воронежской. Украина лишилась своего «самого могущественного и богатого союзника» — США, пишет The Telegraph. По данным газеты, Штаты сократили поставки военной помощи Киеву. Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде, сообщили в Белом доме. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:23

ВС РФ усилили огневое давление на село Новопавловка на границе ДНР и Днепропетровской области — ТАСС

09:17

Эскалация военного конфликта между Израилем и Ираном предоставила Зеленскому дипломатическую передышку перед встречей с Трампом, написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

09:00

Вернувшиеся с Украины эстонские наемники ВСУ обучают операторов дронов, пишет ERR:

«Мы добавляем опыт для ведения боевых действий в конфликте будущего, а не в том, который был 100 лет назад».

08:40

08:31

В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак.

08:23

В подконтрольном Киеву Запорожье повреждено промышленное предприятие, заявил глава назначенной Украиной военной администрации Запорожской области Иван Федеров.

08:13

Президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита G7 в Канаде, сообщили в Белом доме.

08:07

Украина лишилась своего «самого могущественного и богатого союзника» — США, пишет The Telegraph. По данным газеты, Штаты сократили поставки военной помощи Киеву.

08:03

В Минобороны сообщили, что с 23:55 15 июня до 02:45 16 июня средства ПВО ликвидировали 12 украинских беспилотника: 11 над Орловской областью, один над Воронежской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1209-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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