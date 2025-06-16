«Почему мы должны?»: белгородские власти предложили не восстанавливать дома уехавших из РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть «вопрос об актуальности восстановления жилья и перечисления денег» владельцам разрушенных домов и автомобилей, которые уехали из России. Об этом глава региона заявил на заседании правительства области после того, как глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова сообщила, что к некоторым домам нет доступа, так как их владельцы уехали либо за пределы региона, либо за пределы РФ.
«Есть люди, которые покинули страну. Почему мы должны тратить деньги в первую очередь на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? Почему мы должны восстанавливать [имущество] на одном и том же уровне, в одной и той же категории?» — поинтересовался Гладков.
Губернатор пояснил, что имеет в виду не тех жителей региона, которые выехали из страны «на день-два», а россиян, уехавших за рубеж на проживание вместе с семьей.
«Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство», — добавил Гладков.
По его словам, в первую очередь власти должны поддерживать тех жителей региона, которые остались в Белгородской области, работают и находятся в сложной ситуации. Жилье уехавших белгородцев Гладков предложил «консервировать», а вопрос о выплатах рассматривать отдельно после завершения спецоперации.
В 2023 году глава Белгородского района Владимир Перцев говорил, что власти региона не будут брать себя затраты на восстановление элитных домов, которые пострадали в результате обстрелов во стороны ВСУ. Он заявил, что богатые люди должны восстанавливать свое жилье сами.
«Бассейны, аквариумы, машины по 10–15 млн рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем. <…> Повышенные обязательства берем в первую очередь перед теми, кто имеет средние и низкие доходы», — добавил Перцев.
Более 40 тысяч домов
В апреле глава региона сообщил, что с начала спецоперации в Белгородской области в результате обстрелов было повреждено более 43,5 тыс. частных домов и квартир. Из них 38 тыс. объектов было восстановлено.
«Некоторые дома враг обстреливал по пять-восемь раз. И мы их постоянно восстанавливаем», — заявил Гладков.
По словам губернатора, в 2024 году на эти цели ушло 1,7 млрд руб.
Тогда же глава администрации Краснояружского района Виталий Кутоманов по поручению губернатора обратился к президенту России Владимиру Путину. Чиновник, в числе прочего, попросил Путина о повторных выплатах в 15, 75 и 150 тыс. руб. пострадавшим из-за атак ВСУ жителям из средств федерального бюджета при изменении оперативной обстановки.
«Если человек был вынужден дважды покинуть свой дом, то государство должно сделать все для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Если люди нуждаются в поддержке, то она должна быть оказана столько раз, сколько потребуется», — заявил в ответ на просьбу президент РФ.
В мае Гладков также рассказал, что из-за непрекращающихся обстрелов число поврежденного жилья растет. В связи с этим губернатор на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным попросил содействия в федеральном финансировании.