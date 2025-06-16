«Почему мы должны?»: белгородские власти предложили не восстанавливать дома уехавших из РФ

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил законсервировать поврежденные дома уехавших из РФ жителей региона, а рассмотрение вопроса о выплатах отложить до конца спецоперации. По словам Гладкова, региональные власти должны в первую очередь помогать тем, кто остался, работает в регионе и находится в тяжелой ситуации. Уехавшие же россияне со вторым гражданством могут попросить помощи у той страны, чьим гражданином стали, заявил губернатор.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть «вопрос об актуальности восстановления жилья и перечисления денег» владельцам разрушенных домов и автомобилей, которые уехали из России. Об этом глава региона заявил на заседании правительства области после того, как глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова сообщила, что к некоторым домам нет доступа, так как их владельцы уехали либо за пределы региона, либо за пределы РФ.

«Есть люди, которые покинули страну. Почему мы должны тратить деньги в первую очередь на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? Почему мы должны восстанавливать [имущество] на одном и том же уровне, в одной и той же категории?» — поинтересовался Гладков.

Губернатор пояснил, что имеет в виду не тех жителей региона, которые выехали из страны «на день-два», а россиян, уехавших за рубеж на проживание вместе с семьей.

«Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство», — добавил Гладков.

По его словам, в первую очередь власти должны поддерживать тех жителей региона, которые остались в Белгородской области, работают и находятся в сложной ситуации. Жилье уехавших белгородцев Гладков предложил «консервировать», а вопрос о выплатах рассматривать отдельно после завершения спецоперации .

В 2023 году глава Белгородского района Владимир Перцев говорил, что власти региона не будут брать себя затраты на восстановление элитных домов, которые пострадали в результате обстрелов во стороны ВСУ. Он заявил, что богатые люди должны восстанавливать свое жилье сами.

«Бассейны, аквариумы, машины по 10–15 млн рублей каждая, при всем уважении к людям, которые пострадали, мы в этом объеме восстановить не можем. <…> Повышенные обязательства берем в первую очередь перед теми, кто имеет средние и низкие доходы», — добавил Перцев.

Более 40 тысяч домов

В апреле глава региона сообщил, что с начала спецоперации в Белгородской области в результате обстрелов было повреждено более 43,5 тыс. частных домов и квартир. Из них 38 тыс. объектов было восстановлено.

«Некоторые дома враг обстреливал по пять-восемь раз. И мы их постоянно восстанавливаем», — заявил Гладков.

По словам губернатора, в 2024 году на эти цели ушло 1,7 млрд руб.

Тогда же глава администрации Краснояружского района Виталий Кутоманов по поручению губернатора обратился к президенту России Владимиру Путину. Чиновник, в числе прочего, попросил Путина о повторных выплатах в 15, 75 и 150 тыс. руб. пострадавшим из-за атак ВСУ жителям из средств федерального бюджета при изменении оперативной обстановки.

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«Если человек был вынужден дважды покинуть свой дом, то государство должно сделать все для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. Если люди нуждаются в поддержке, то она должна быть оказана столько раз, сколько потребуется», — заявил в ответ на просьбу президент РФ.

В мае Гладков также рассказал, что из-за непрекращающихся обстрелов число поврежденного жилья растет. В связи с этим губернатор на встрече с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным попросил содействия в федеральном финансировании.