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В Израиле рассказали об ущербе после атак Ирана

Командующий округом Тель-Авива заявил об огромном ущербе от атак Ирана
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Itai Ron/Reuters

Командующий округом Тель-Авива заявил об огромном ущербе от атак Ирана. Об этом пишет официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Число пострадавших сравнительно небольшое, все нетяжелые, с учетом огромных разрушений», — отметил командующий.

Он указал на важность следования инструкциями для мирного населения.

До этого представители команды американского журналиста Такера Карлсона заявили, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп несет ответственность за эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.

Утверждается, что финансирование и поставки вооружения Израилю фактически ставят США на позицию прямого столкновения с Ираном, даже если собственно Вооруженные силы США не участвовали в атаках по территории Ирана.

Также журналистка Дана Баш в эфире телеканала CNN заявила, что Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США от Ирана.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не допустит «самоуничтожения» Ирана и Израиля.

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