Более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1205-й

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки ВСУ «Харьков» бригадному генералу Юрию Галушкину, по делу о провале обороны области в мае 2024 года, потерях личного состава и боевой техники.
В результате удара украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре в Запорожской области электроснабжения лишилась часть Акимовского муниципального округа, об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий.
Министр финансов США Скотт Бессент не знает об отмене действующей вашингтонской администрацией каких-либо санкций, ранее введенных в отношении России.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи.
🔴Минобороны: дежурные средства ПВО ночью сбили 52 украинских беспилотника над регионами РФ.
41 — над Белгородской областью;
6 — над Брянской областью;
3 — над Московским регионом;
2 — над территорией республики Крым.
Украинская группировка в населенном пункте Комар в ДНР практически выбита с позиций, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.