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Политика

Более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1205-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1205-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь над регионами России уничтожено 52 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи. Украинская группировка в населенном пункте Комар в ДНР практически выбита с позиций, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:46

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки ВСУ «Харьков» бригадному генералу Юрию Галушкину, по делу о провале обороны области в мае 2024 года, потерях личного состава и боевой техники. 

8:31

В результате удара украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре в Запорожской области электроснабжения лишилась часть Акимовского муниципального округа, об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий.

8:28

Министр финансов США Скотт Бессент не знает об отмене действующей вашингтонской администрацией каких-либо санкций, ранее введенных в отношении России.

8:11

Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи.

8:02

🔴Минобороны: дежурные средства ПВО ночью сбили 52 украинских беспилотника над регионами РФ.

41 — над Белгородской областью;
6 — над Брянской областью;
3 — над Московским регионом;
2 — над территорией республики Крым.

8:01

Украинская группировка в населенном пункте Комар в ДНР практически выбита с позиций, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1205-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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