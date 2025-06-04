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Политика

Над регионами России уничтожили семь БПЛА. Военная операция, день 1197-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1197-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью средства ПВО ликвидировали четыре украинских беспилотника над Крымом, два над Курской областью, один над Белгородской. Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, которую обвиняют в поставке некачественных бронежилетов армии, отправится в зону СВО для участия в Первом женском батальоне, ее служба будет связана с беспилотниками. По данным Politico, Россия не потеряет инициативу на поле боя на фоне попытки удара по аэродромам страны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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09:27

Запорожская область вновь осталась без электроснабжения, рассказали местные власти.

09:13

НАТО намерено сделать итоговую декларацию саммита альянса краткой и избежать упоминаний членства Украины, чтобы не создавать разногласий, выяснило агентство AFP.

08:53

🔴В Крыму объявили опасность атаки беспилотников.

08:46

Иностранные авиакомпании не откажутся от полетов в Россию, хотя могут пересмотреть расписание рейсов из-за случаев приостановки работы аэропортов, рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

08:29

Посланник американского президента Кит Келлог в эфире Fox News обозначил, что после попытки Украины атаковать российские аэродромы возрос риск эскалации конфликта:

«Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать. Мы пытаемся прийти к ситуации, когда уровни риска не будет повышен».

08:17

По данным Politico, Россия не потеряет инициативу на поле боя на фоне попытки удара по аэродромам страны. Издание добавило, что РФ наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, а Украине приходится тратить два снаряда, которых и так ограниченное количество, на отражение одного российского.

08:07

Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, которую обвиняют в поставке некачественных бронежилетов армии, заключила контракт для прохождения службы в зоне СВО. Ее работа будет связана с беспилотниками. Антонова вступит в Первый женский батальон.

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что ночью дежурные средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников: четыре над Крымом, два над Курской областью, один над Белгородской.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1197-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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