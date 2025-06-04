Над регионами России уничтожили семь БПЛА. Военная операция, день 1197-й

НАТО намерено сделать итоговую декларацию саммита альянса краткой и избежать упоминаний членства Украины, чтобы не создавать разногласий, выяснило агентство AFP.
Иностранные авиакомпании не откажутся от полетов в Россию, хотя могут пересмотреть расписание рейсов из-за случаев приостановки работы аэропортов, рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Посланник американского президента Кит Келлог в эфире Fox News обозначил, что после попытки Украины атаковать российские аэродромы возрос риск эскалации конфликта:
«Люди должны понять, что в сфере национальной безопасности, когда вы атакуете часть национальной системы выживания оппонента, уровень вашего риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Совершенно очевидно, что уровень риска будет повышаться, и я думаю, что именно этого мы пытаемся избежать. Мы пытаемся прийти к ситуации, когда уровни риска не будет повышен».
По данным Politico, Россия не потеряет инициативу на поле боя на фоне попытки удара по аэродромам страны. Издание добавило, что РФ наращивает производство баллистических ракет и ударных беспилотников, а Украине приходится тратить два снаряда, которых и так ограниченное количество, на отражение одного российского.
Финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова, которую обвиняют в поставке некачественных бронежилетов армии, заключила контракт для прохождения службы в зоне СВО. Ее работа будет связана с беспилотниками. Антонова вступит в Первый женский батальон.
⚡️В Минобороны сообщили, что ночью дежурные средства ПВО ликвидировали семь украинских беспилотников: четыре над Крымом, два над Курской областью, один над Белгородской.