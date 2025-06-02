Над девятью регионами РФ уничтожили 162 БПЛА. Военная операция, день 1195-й

Атака на российские военные аэродромы может обернуться тяжелыми последствиями для президента Украины Владимира Зеленского, пишет польское издание Mysl Polska:
«Спецоперация <...> может стать гвоздем в гроб самого Зеленского — возможно, даже в прямом смысле».
ВСУ за сутки атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области при помощи более 90 БПЛА, один человек погиб и три пострадали, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
ВСУ «упираются» в окрестностях Дзержинска, там идут серьезные боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Дознаватели на Украине затягивают с расследованием дел о пропавших в Курской области военнослужащих, выяснил ТАСС. Семьи бойцов не могут признать их погибшими и не получают положенных выплат.
Украинские военные признали, что в сфере беспилотных технологий, особенно тех, что оснащены оптоволоконной системой управления, Россия значительно обогнала ВСУ, пишет британская газета The Telegraph.
Власти Украины стремятся создать максимальное напряжение на линии соприкосновения перед вторым раундом переговоров в Стамбуле, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник:
«Киев стремится к созданию максимального напряжения на ЛБС в преддверии Стамбула. Массированные попытки нанести удары дронами по российскому приграничью однозначное тому подтверждение».
В Саратовской области временно ограничили работу мобильного интернета для обеспечения безопасности, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) намерен ввести дополнительные антироссийские санкции до 15 июня, выяснил Bloomberg:
«К саммиту G7 мы надеемся обеспечить введение санкций в координации с Европой, чтобы направить недвусмысленный сигнал Китаю».
⚡️В Минобороны сообщили, что с 20:10 1 июня до 02:00 2 июня средства ПВО ликвидировали 162 украинских БПЛА: 57 над Курской областью, 31 над Белгородской, 27 над Липецкой, 16 над Воронежской, 11 над Брянской, 11 над Рязанской, шесть над Орловской, два над Крымом, один над Тамбовской областью.