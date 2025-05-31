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Политика

Киев попросил у Турции системы ПВО и боеприпасы. Военная операция, день 1193-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1193-й день
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Efrem Lukatsky/AP
ВСУ ночью атаковали Курскую область с помощью беспилотников — 10 человек пострадали. Минобороны Украины обратилось к Турции с просьбой поставить Киеву системы ПВО, военную технику и боеприпасы. Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень удивлен» недавними ударами ВС РФ по украинским городам. Газета The Washington Post сообщила, что США могут надавить на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах 2 июня, даже если РФ заранее не предоставит меморандум. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

8:21

Дональд Трамп выразил недоумение в связи с ударами России по Украине в момент, когда переговоры о прекращении огня, по его словам, были «близки к завершению». Президент США признался, что не любит подобные «сюрпризы». Впрочем, Трамп пока воздерживается от поддержки новых «жесточайших санкций» против России, чтобы не сорвать переговорный процесс, который должен продолжиться на следующей неделе в Стамбуле.

8:16

США могут оказать давление на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах 2 июня, даже если Россия заранее не предоставит меморандум о мирном урегулировании, пишет газета The Washington Post.

8:09

Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой инвестировать в военно-промышленный комплекс страны, а также поставить Киеву системы ПВО, военную технику и боеприпасы.

8:05

🔴 ВСУ ночью атаковывали Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных дома, в нескольких квартирах начался пожар. Семь человек, среди которых двое детей, пострадали.

В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. Там пострадала семья из трех человек.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1193-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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