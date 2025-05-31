Киев попросил у Турции системы ПВО и боеприпасы. Военная операция, день 1193-й

Новый раунд российско-украинских переговоров, вероятнее всего, состоится в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Дональд Трамп выразил недоумение в связи с ударами России по Украине в момент, когда переговоры о прекращении огня, по его словам, были «близки к завершению». Президент США признался, что не любит подобные «сюрпризы». Впрочем, Трамп пока воздерживается от поддержки новых «жесточайших санкций» против России, чтобы не сорвать переговорный процесс, который должен продолжиться на следующей неделе в Стамбуле.
США могут оказать давление на Украину, чтобы она приняла участие в переговорах 2 июня, даже если Россия заранее не предоставит меморандум о мирном урегулировании, пишет газета The Washington Post.
Министерство обороны Украины обратилось к Турции с просьбой инвестировать в военно-промышленный комплекс страны, а также поставить Киеву системы ПВО, военную технику и боеприпасы.
🔴 ВСУ ночью атаковывали Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных дома, в нескольких квартирах начался пожар. Семь человек, среди которых двое детей, пострадали.
В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. Там пострадала семья из трех человек.