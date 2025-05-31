Киев попросил у Турции системы ПВО и боеприпасы. Военная операция, день 1193-й

8:05

🔴 ВСУ ночью атаковывали Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. В Рыльске беспилотники влетели в два 5-этажных дома, в нескольких квартирах начался пожар. Семь человек, среди которых двое детей, пострадали.

В поселке Артаково Льговского района из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж. Там пострадала семья из трех человек.