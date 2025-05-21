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Советник Путина заявил, что СССР «юридически где-то существует»

Советник президента Кобяков: процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена
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Алексей Майшев/РИА Новости

Процедура роспуска Советского Союза, которая прошла в 1991 году, была, согласно мнению некоторых экспертов, нарушена, поэтому СССР «юридически где-то существует», заявил советник президента РФ Антон Кобяков. Его цитирует ТАСС.

«СССР юридически ведь где-то существует, о чем давно говорят специалисты по конституционному праву <...>. Они говорят так потому, что была нарушена процедура так называемого роспуска СССР», — сказал Кобяков.

Он заявил, что Беловежское соглашение было «странным с правовой точки зрения», а распускать Советский Союз должен был Съезд народных депутатов, который занимался его созданием.

Таким образом, с точки зрения права, украинский конфликт — это «внутренний кризис» при условии, что СССР де-юре на самом деле не распущен, заключил Кобяков.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что СССР распался, потому что КПСС «забыла о народе».

Ранее Степашин заявил, что Крым не вошел в состав РФ при распаде СССР из-за Ельцина.

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