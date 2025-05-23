«Путин водит нас за нос». В США требуют введения жестких санкций против России

В США и Европе все чаще поднимают вопрос ужесточения антироссийских санкций, если Россия в самое ближайшее время не пойдет на прекращение огня. Госсекретарь США Рубио почти ежедневно поднимает вопрос принятия законопроекта о введении серьезных пошлин для стран — импортеров российских ресурсов. Сенатор Тьюн хочет ввести ограничения против российского правительства. Другие страны «Большой семерки» также изучают вопрос введения новых санкций.

Госсекретарь США Марко Рубио активно добивается принятия законопроекта, который наложит серьезные вторичные антироссийские санкции. В частности, они предусматривают введение со стороны Штатов пошлин до 500% для любой страны, которая импортирует российскую нефть, газ, уран или нефтепродукты. Одним из авторов законопроекта является сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

New Lines пишет, что изначально президент США Дональд Трамп рассматривал введение таких жестких санкций, о чем проинформировал своих европейских партнеров — премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Однако после телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп начал продвигать прямые переговоры РФ и Украины, а санкции так и не ввел. При этом 20 мая ЕС все же принял 17-й пакет новых антироссийских ограничений, который нацелен на якобы имеющийся у России «теневой флот» нефтяных танкеров.

Рубио за санкции

20 мая Рубио дал показания перед американским сенатским комитетом по иностранным делам. Он обратил внимание, что США не сняли ни одной антироссийской санкции, наложенные предыдущей администрацией, они продолжают передавать Украине разведданные (за исключением недельной паузы в марте), также в Киев поступает американское оружие.

«Обратите внимание, как Рубио почти ежедневно поднимает вопрос санкций. Он добивается скорейшего принятия законопроекта Грэма, у которого уже есть большинство в сенате, способное преодолеть вето. [Принятие] этого закона фактически поставит крест на любых попытках перезагрузки отношений с Москвой»,

— сказал источник New Lines.

Законопроект Грэма подразумевает введение 500%-ных пошлин для десятков стран — импортеров российских ресурсов. По факту это запрещение ввоза в США товаров из этих государств. При этом прямо или опосредованно с Россией торгуют и сами США, и их прямые союзники. По словам сенатора Рэнда Пола, этот законопроект «накажет» не только РФ, но и Штаты, а также их партнеров.

По данным издания, Трамп пока выступает против введения подобных ограничений. В теории он мог бы перестать выполнять обязательства перед Украиной, о которых договаривался президент Джо Байден. Однако Трамп за несколько месяцев правления и сам подписал документы, которые позволяют закупить средства ПВО Patriot для Украины, напрямую продавать стране американское оружие, отправлять неисправные истребители F-16 на запчасти. Более того, он разрешил третьим странам передавать Киеву американские системы и боеприпасы.

Украина остро нуждается в дальнобойных системах ПВО и в ракетной артиллерии, этим страну могут обеспечить только США. По данным New Lines, нет оснований предполагать, что Трамп будет выступать резко против этого, особенно если все затраты США будут компенсированы.

Перемирие или санкции

Портал Axios пишет, что 22 мая лидер большинства в сенате Джон Тьюн предупредил президента РФ Владимира Путина, что США введут новые санкции в отношении российского правительства, если он «не сделает серьезного предложения о немедленном прекращении огня» и не согласится на перемирие.

«Если Россия не желает заниматься серьезной дипломатией, сенат будет работать с администрацией Трампа над рассмотрением дополнительных санкций, чтобы заставить Путина начать переговоры», — обозначил Тьюн. Ранее он говорил, что уже готов действовать, но будет ждать сигнала от Белого дома.

По данным Axios, Рубио предупредил коллег, что Россия может перестать вести диалог, если ей будут угрожать санкциями. Сенатор Джин Шахин считает, что США должны показать Путину, что они могут усилить давление на РФ, чтобы заставить сесть за стол переговоров. Неназванные сенаторы также призывают к немедленным действиям, потому что «Путин водил США за нос в течение нескольких месяцев».

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Страны «Большой семерки» также готовы ужесточить антироссийские санкции, если в ближайшее время РФ не пойдет на прекращение огня.

«Мы приветствуем предпринимаемые усилия по достижению прекращения огня. Если такое прекращение огня не будет согласовано, мы продолжим изучать все возможные варианты, включая варианты максимального давления, такие как дальнейшее ужесточение санкций», — говорится в заявлении по итогам встречи министров финансов «Большой семерки».