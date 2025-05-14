«Остается несколько путей»: в США допустили прямой конфликт с Россией из-за Украины

В Пентагоне заявили, что российско-украинский конфликт может привести к военному столкновению Москвы и Вашингтона. По словам главы NORTHCOM генерала Грегори Гийо, «остается несколько вероятных путей», по которым боевые действия на Украине могут перерасти в прямое противостояние США и РФ. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев при этом отметил, что это заявление стоит воспринимать не как призыв к эскалации, а как предупреждение. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению России и США. Об этом говорится в заявлении главы Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORTHCOM) генерала Грегори Гийо, которое было подготовлено к слушаниям в сенатском комитете по вооруженным силам. Запись слушаний опубликована на сайте телеканала C-Span.

В заявлении говорится о возрастающей вероятности прямого конфликта США с одним из главных соперников Вашингтона — Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей.

«В то время как КНР, Россия, Северная Корея и Иран стремятся избежать вооруженного конфликта с Соединенными Штатами, их восприятие упадка Запада способствует растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчетов в условиях кризиса», — отметил генерал Гийо.

В том числе, как утверждает глава NORTHCOM, в условиях продолжения боевых действий на Украине «остается несколько вероятных путей», по которым конфликт может перерасти в прямое противостояние РФ с США.

Также Гийо отмечает развитие военного сотрудничества Москвы с Пекином и Пхеньяном — в том числе участие северокорейских военнослужащих в отражении вторжения ВСУ в Курской области и российско-китайские учения в Арктике.

Воспринимать как предупреждение

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев, комментируя заявление генерала, отметил, что его стоит воспринимать не как призыв к эскалации, а скорее как предупреждение.

«Американские военные сегодня, тем более после прихода [к власти президента США Дональда] Трампа, начала сейчас масштабных чисток в Пентагоне, исходят из того, что Соединенные Штаты Америки не должны вмешиваться в конфликт на Украине», — подчеркнул эксперт.

Суть заявления генерала Гийо, как добавил Васильев, состоит в том, что если кто-то в политическом руководстве США рассчитывает, что давление на Россию приведет к военному вмешательству США как решающему фактору, то военные такую тактику не поддерживают и не считают эскалацию разумным шагом.

Атакует союзников НАТО

Гийо не первый человек, который заявляет о возможном прямом конфликте с Россией. Так, в декабре 2023 года о такой перспективе говорил экс-президент США Джо Байден. Он отметил, что «если [президент России Владимир] Путин возьмет Украину, он не остановится там» и может атаковать союзников США по НАТО.

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Тогда же к возможной войне с Россией призвал готовиться командующий армией Нидерландов генерал-лейтенант Мартин Вейнен. Он заявил, что РФ понимает «только один язык — язык сильных вооруженных сил», поэтому у Нидерландов должно быть «достаточно средств сдерживания» возможного противника.

В начале 2024-го министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш также предложил странам НАТО рассмотреть возможность введения обязательной службы в армии, чтобы повысить обороноспособность Европы в случае нападения России.

«Несут бред какой-то»

Российские власти ранее неоднократно заявляли о том, что все слова западных политиков о возможном нападении России не соответствуют действительности.

Так, президент РФ Владимир Путин в конце февраля 2024 года рассказал, что Запад спровоцировал конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира и «продолжает лгать».

«Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы собирается напасть на Европу. Ну просто, мы же с вами понимаем, несут бред какой-то. При этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории, выбирают наиболее эффективные, как они думают, средства поражения», — добавил глава государства.

В апреле 2024-го российский лидер также повторил, что заявления европейских политиков о возможном нападении Москвы — это чушь, которая нужна для того, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине».