Правящие классы Европы используют Украину в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических задач, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников: 43 — над акваторией Черного моря, 21 — над Крымом и еще один над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об усилении работ по разминированию приграничья Курской области. По его словам, на весь процесс потребуется больше года. После этого можно будет начать восстановление районов.
Инфраструктура водоснабжения повреждена в Горловке в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр этого города Иван Приходько.
⚡️ ЕС рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго против России, сообщает Politico.
Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев, пишет газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками.
В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.
Германия в настоящее время не планирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире немецкого телеканала ZDF.
❗️ Украинские воздушные силы сообщили о потере еще одного F-16. Он выполнял боевое задание, но на борту возникла «нештатная ситуация», пилот катапультировался.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении шести беспилотников над морем на большом отдалении от берега.