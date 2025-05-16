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Политика

ВВС Украины заявили о потере еще одного F-16. Военная операция, день 1178-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1178-й день
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Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО сбили шесть беспилотников над Севастополем. ВВС Украины заявили о потере еще одного истребителя F-16. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин в настоящее время не планирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву. Журнал Der Spiegel сообщил, что в офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:49

Правящие классы Европы используют Украину в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических задач, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

9:37

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников: 43 — над акваторией Черного моря, 21 — над Крымом и еще один над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

9:25

9:15

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил об усилении работ по разминированию приграничья Курской области. По его словам, на весь процесс потребуется больше года. После этого можно будет начать восстановление районов.

9:02

Инфраструктура водоснабжения повреждена в Горловке в результате удара украинского беспилотника, сообщил мэр этого города Иван Приходько.

8:50

⚡️ ЕС рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго против России, сообщает Politico.

8:37

Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия у недобросовестных производителей и торговцев, пишет газета Financial Times со ссылкой на государственные документы, судебные материалы и беседы с чиновниками.

8:26

В Киеве произошли взрывы и сработала система ПВО, сообщил мэр города Виталий Кличко.

8:21

В офисе Владимира Зеленского царит паника из-за переговоров с Россией в Стамбуле, сообщает немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

8:16

Германия в настоящее время не планирует поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире немецкого телеканала ZDF.

8:10

8:07

❗️ Украинские воздушные силы сообщили о потере еще одного F-16. Он выполнял боевое задание, но на борту возникла «нештатная ситуация», пилот катапультировался.

8:04

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении шести беспилотников над морем на большом отдалении от берега.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1178-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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