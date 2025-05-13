«Мы достигли предела»: ЕС не может согласовать «особо жесткие» санкции против РФ

Страны ЕС не могут согласовать жесткие меры в новом пакете санкций против России, пишет Handelsblatt. В число одобренных ограничений не вошли «спорные» меры, на которые могли бы наложить вето Венгрия или Словакия. По заявлению анонимного европейского дипломата, объединение уже «достигло предела» в вопросе санкций. Ранее Британия, Франция и Германия пригрозили России новыми жесткими рестрикциями, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине на 30 дней. В Кремле заявляли, что РФ не боится новых санкций.

Евросоюз не может согласовать «особо жесткие» санкций против России из-за отсутствия единой позиции у членов содружества. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«17-й пакет санкций, объявленный главами правительств как особо «жесткий», в Брюсселе считают скорее минимальным консенсусом», — пишет издание.

По данным Handelsblatt, в новом санкционном списке нет «никаких спорных предложений» — их исключили из проекта из-за опасений, что их заблокируют Словакия и Венгрия. В результате, полагает издание, анонсированные санкции «не будут выходить за рамки уже принятого 16-го пакета».

«Мы достигли предела того, что мы можем сделать с помощью санкций», — заявил газете источник из числа европейских дипломатов.

В свою очередь Financial Times сообщила, что Евросоюз ищет возможность обхода возможного вето со стороны Венгрии на продление санкций против России. Уже принятые меры продлеваются каждые полгода, следующее голосование по этому вопросу должно состояться в конце июля.

Среди рассматриваемых мер — контроль за движением капитала и введение тарифов, что позволит сохранить экономическое давление на Москву даже при отсутствии единогласного согласия всех стран-членов ЕС.

Кроме того, Еврокомиссия изучает возможность изменения правовой основы по удержанию в странах ЕС замороженных российских активов на €200 млрд.

Санкционный ультиматум

Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии после визита в Киев предъявили России ультиматум. Согласно его условиям, если Москва не согласится на немедленное прекращение огня на Украине сроком на 30 дней, против РФ будут введены новые жесткие санкции.

Позднее, 12 мая, в Лондоне прошла встреча глав МИД Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Польши, а также главы дипломатии ЕС Каи Каллас. По итогам встречи было опубликовано заявление, в котором говорилось, что ее участники выступают за продолжение давления на Россию, если та откажется от прекращения огня на 30 дней без предварительных условий.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что США хотели предоставить время для прямых переговоров между Россией и Украиной, прежде чем вводить новые санкции.

«Если сочту это полезным». Трамп допустил, что прилетит на переговоры в Стамбул Дональд Трамп рассматривает возможность прилететь в Стамбул 15 мая, если «сочтет это... 12 мая 22:44

По данным агентства, если Россия не согласится на установление режима прекращения огня или в Стамбуле не состоятся российско-украинские переговоры, европейские лидеры призовут президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.

Сам Трамп ранее уже заявлял, что Вашингтон введет против РФ дополнительные санкции, если в ближайшее время не будет достигнуто перемирие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ заявил, что Москву не запугать новыми санкциями.

«Мы же с вами к санкциям привыкли. Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее и тому подобное. Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое», — сказал Песков в эфире программы Павла Зарубина на ВГТРК.

Напомним, что в ходе своего обращения в ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле без каких-либо предварительных условий. Глава государства заявил, что диалог можно начать 15 мая.

В ответ Владимир Зеленский выдвинул очередной ультиматум России. Он заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле 15 мая, если РФ согласится на полное прекращение огня. В противном случае, как дал понять Зеленский, встреча российской и украинской делегации не состоится.