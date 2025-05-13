США могут не ввести санкции в случае провала переговоров. Военная операция, день 1175-й

Сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной не принесет прибыли в первые десять лет и потребует огромных инвестиций частного сектора для запуска проектов, пишет Financial Times.
На Украине проводят проверку вузов, чтобы вычислить, действительно ли украинцы старше 25 лет получают там образование. Студентов, которые не посещают лекции и не сдают экзамены, отчислят уже весной, сообщил замминистра образования Украины Михаил Винницкий.
⚡️По данным Financial Times, в ЕС нашли способ обойти вето Венгрии на продолжение антироссийских санкций: они перенесут большую часть ограничений «на другую юридическую основу».
Узел связи 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожен в населенном пункте Отрадное на Южно-Донецком направлении — ТАСС
Европе не выгодно завершение конфликта на Украине, намекнул еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, перемирие якобы даст РФ возможность накопить оружие и напасть на ЕС к 2030 году.
«Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще более важно, просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно. Поэтому, если в Украине будет установлен мир или перемирие, Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию», — сказал Кубилюс.
⚡️Ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировали. Оперативные и экстренные службы работают на местах.
Подразделения ВСУ несут колоссальные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области — ТАСС
США не сказали европейским чиновникам, будут ли они вводить антироссийские санкции в случае провала переговоров в Стамбуле, пишет Bloomberg.
«Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безоговорочное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы», — сказано в материале.
Россия в случае введения новых «сокрушительных санкций» со стороны США готова перенаправить экспорт товаров, сказал РБК заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Кику.
По его словам, введение новых рестрикций Вашингтоном может вызвать антагонизм среди стран, которые стремятся к сотрудничеству с Москвой. Кику подчеркнул, что не все государства готовы принять «диктаторские решения» и следовать курсу США, а торговый оборот между Москвой и Вашингтоном рекордно низкий — $3,5 млрд.
ФСБ обнаружила крупный тайник ВСУ с иностранным оружием в Курахово ДНР, выяснил ТАСС. По предварительным данным, украинская армия собиралась использовать запасы в майские праздники. Из схрона изъяли два пулемета, 20 гранатометов, 300 автоматических гранатометных выстрелов, четыре противотанковые мины, 36 минометных снарядов и более 30 гранат.