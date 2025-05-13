США могут не ввести санкции в случае провала переговоров. Военная операция, день 1175-й

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Европе не выгодно завершение конфликта на Украине, намекнул еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, перемирие якобы даст РФ возможность накопить оружие и напасть на ЕС к 2030 году.

«Экономика России перешла на военные рельсы и производит много оружия. В то же время, и это еще более важно, просто вернуть экономику в прежнее состояние уже невозможно. Поэтому, если в Украине будет установлен мир или перемирие, Россия продолжит производить и накапливать такое количество оружия, которое в конечном итоге позволит ей начать новую агрессию», — сказал Кубилюс.