ВСУ ночью атаковали Ростовскую область. Военная операция, день 1174-й

Украина находится в преддефолтном состоянии, платить по долгам стране пока нечем, заявил депутат, бывший спикер Рады Дмитрий Разумков.
«Мы находимся в преддефолтном [состоянии], потому что нам скоро платить по бондам, а есть ли на это деньги, пока я ответить не готов, думаю, что пока нет. Второй момент, Марченко нужно было это делать <…> в 2022 году, <…> проводить реструктуризацию долгов. Потому что тогда наши облигации торговались с дисконтом минус 80, то есть 20% номинала», — отметил он.
Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал решение Владимира Путина начать СВО совершенно оправданным, в частности, из-за многочисленных обманов со стороны Запада. Додик подчеркнул, что Путин «прекрасно понимает, где находится мир, где находится Россия».
«И он совершенно оправданно откликнулся тем, что начал специальную военную операцию. После многочисленных обманов, одним из которых были Минские соглашения», — добавил президент Республики Сербской.
Глава МИД Украины Андрей Сибига поприветствовал заявление Владимира Зеленского об отправке в Турцию «для встречи» с президентом Владимиром Путиным.
«Это то, что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Крайне маловероятно, что российская сторона обладает хотя бы толикой такого мужества», — написал Сибига.
Премьер-министр Словении Роберт Голоб предложил провести прямые российско-украинские переговоры в республике.
«Словения была бы удостоена чести, если бы обе стороны приняли приглашение провести мирные переговоры в Словении — в духе нашей внешнеполитической приверженности миру, которой мы следовали с момента обретения независимости», — заявил он.
Президент Владимир Путин находится в сильном переговорном положении по Украине, заявил экс-советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
«Но по мере того, как эта война затягивается, я думаю, его позиция действительно слабеет. Реальный вопрос в том, произойдет ли это усилиями Соединенных Штатов и усилиями Европы по достижению прекращения огня между Украиной и Россией», — отметил он.
Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны очередную партию истребителей Су-35С.
«Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования», — рассказали в пресс-службе компании.
Встреча глав МИД стран НАТО в Турции «случайно совпала» с возможными переговорами по Украине, сообщил источник ТАСС в атлантических структурах.
«Эта встреча была запланирована за месяцы до озвученной на прошлой неделе возможности переговоров Украины и России в Стамбуле. Это случайное совпадение дат. Более того, география этих встреч не вполне совпадает, поскольку местом возможных переговоров России и Украины называют Стамбул, тогда как встреча глав МИД НАТО будет проходить в Анталье», — уточнил он.
По словам источника, НАТО «может использовать присутствие в Турции своих министров во время переговоров России и Украины для оказания моральной поддержки Киеву или проведения с ним вспомогательных консультаций по ходу переговоров с Россией, если они состоятся».
Президент США Дональд Трамп «встал на сторону» Владимира Путина после того, как лидеры ЕС и Украины выдвинули ультиматум России о 30-дневном перемирии, потребовав от украинской стороны согласиться на переговоры в Турции, сообщил телеканал Sky News.
«Они думали, что Дональд Трамп поддерживает их, однако, даже несмотря на то, что 30 стран требовали безоговорочного прекращения огня, президент США, похоже, в конечном итоге встал на сторону российского лидера», — отметили журналисты.
Приоритетом США в урегулировании украинского конфликта остается немедленное прекращение огня и завершение боевых действий, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Ночью средства РЭБ отразили воздушную атаку БПЛА в Каменске, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет, информация уточняется, добавил он.