ВСУ ночью атаковали Ростовскую область. Военная операция, день 1174-й

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Встреча глав МИД стран НАТО в Турции «случайно совпала» с возможными переговорами по Украине, сообщил источник ТАСС в атлантических структурах.

«Эта встреча была запланирована за месяцы до озвученной на прошлой неделе возможности переговоров Украины и России в Стамбуле. Это случайное совпадение дат. Более того, география этих встреч не вполне совпадает, поскольку местом возможных переговоров России и Украины называют Стамбул, тогда как встреча глав МИД НАТО будет проходить в Анталье», — уточнил он.

По словам источника, НАТО «может использовать присутствие в Турции своих министров во время переговоров России и Украины для оказания моральной поддержки Киеву или проведения с ним вспомогательных консультаций по ходу переговоров с Россией, если они состоятся».