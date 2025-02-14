Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американист объяснил, зачем Трампу Россия в G8

Политолог Блохин: Трамп хочет поссорить Россию и Китай
close
Reuters

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о желании воссоздать «Большую восьмерку» (G8) с участием России. По мнению эксперта, Вашингтон преследует цель — вернуть РФ под влияние Запада.

«Более того, сцепку российско-китайскую разорвать. О чем раньше говорил, помните, Генри Киссинджер: мол, сотрудничество между Россией и Китаем — это геополитический кошмар. И буквально вчера Трамп сказал, что хорошо бы Россию вернуть даже в «Большую восьмерку», — сказал Блохин.

Накануне Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой, отдав предпочтение прежнему формату, включающему РФ.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции. Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события на Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Москвой, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

Ранее Захарова заявила, что G7 утратила авторитет и теперь занимается политической пропагандой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами