Американист объяснил, зачем Трампу Россия в G8

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о желании воссоздать «Большую восьмерку» (G8) с участием России. По мнению эксперта, Вашингтон преследует цель — вернуть РФ под влияние Запада.

«Более того, сцепку российско-китайскую разорвать. О чем раньше говорил, помните, Генри Киссинджер: мол, сотрудничество между Россией и Китаем — это геополитический кошмар. И буквально вчера Трамп сказал, что хорошо бы Россию вернуть даже в «Большую восьмерку», — сказал Блохин.

Накануне Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой, отдав предпочтение прежнему формату, включающему РФ.

Группа семи (G7) представляет собой объединение экономически развитых стран, куда входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Первое заседание этого клуба состоялось в 1975 году во Франции. Формат «семерки» действовал с 1976 по 1997 год, после чего, благодаря присоединению России, объединение стало называться «Большой восьмеркой». Однако в марте 2014 года (в период президентства Барака Обамы), в ответ на события на Украине и сложившуюся напряженность в отношениях США и Европы с Москвой, западные страны решили вновь вернуться к формату «семерки».

Ранее Захарова заявила, что G7 утратила авторитет и теперь занимается политической пропагандой.