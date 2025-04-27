«Вас здесь быть не должно»: Трамп выгнал Макрона с встречи с Зеленским?

Президент США Дональд Трамп попросил главу Франции Эммануэля Макрона покинуть их с Владимиром Зеленским встречу в соборе Святого Петра в Ватикане, сообщает The Sun. По данным издания, Трамп заявил, что Макрона на ней «быть не должно». В итоге переговоры прошли без участия французского лидера и длились всего несколько минут. На опубликованных в сети кадрах видно, что изначально в зале стояли три стула, однако в итоге осталось лишь два.

Президент США Дональд Трамп незадолго до встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра в Риме попросил президента Франции Эммануэля Макрона покинуть место переговоров. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на эксперта по чтению по губам Николу Хиклинг.

По ее словам, Трамп обратился к Макрону со словами: «Вы здесь не к месту, мне нужно, чтобы вы оказали мне услугу, вас здесь быть не должно».

Как утверждает Хиклинг, после этих слов Зеленский кивнул, соглашаясь со словами американского коллеги, а стоявший поблизости викарий Ватикана обеспокоенно отвернулся, услышав их разговор.

Эксперт также расшифровала фрагмент общения Трампа и Зеленского на самой встрече. Она утверждает, что Зеленский сказал: «Я бы хотел, чтобы вы сделали это, но не таким способом». В ответ Трамп отметил: «Это очень интересная стратегия. Можете быть уверены».

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Трамп отказал Макрону в участии в переговорах с Зеленским. На опубликованных кадрах видно, что изначально в зале, где состоялась встреча, были установлены три стула, однако впоследствии остались только два места, которые заняли американский и украинский лидеры. Предполагалось, что третий стул предназначался Макрону. При этом издание The Telegraph со ссылкой на французские дипломатические источники утверждает, что его поставили для переводчика — «но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет».

Некоторые во Франции сочли произошедшее унизительным: так, лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян после публикации кадров с встречи призвал Макрона уйти в отставку.

«От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти. Нам нужны досрочные президентские выборы!» — написал политик.

Короткая встреча

26 апреля Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Трампом в Ватикане, куда лидеры приехали на прощание с папой Римским Франциском, обсуждалось полное прекращение огня на Украине.

«Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Украинский лидер описал встречу как «имеющую потенциал стать исторической» и заявил, что Киев рассчитывает на заключение долгосрочного мира.

«Никакого уважения!» Трампа и Зеленского обвинили в нарушении этикета на похоронах папы Франциска В Ватикане прошли похороны папы Римского Франциска. В обход протокола президент Украины Владимир... 27 апреля 04:45

Однако СМИ сообщают, что встреча Трампа с Зеленским продлилась всего несколько минут до начала заупокойной мессы по папе Франциску.

Телеканал Sky News сообщил, что лидеры Украины и США договорись продолжить разговор после церемонии. Но продолжения встречи не последовало, так как Трамп с супругой Меланией сразу после завершения прощания покинули Ватикан и вылетели в США, передает CNN. В офисе президента Украины заявили, что продолжение встречи не состоялось из-за плотного графика обоих лидеров.

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг впоследствии заявил, что президенты США и Украины в ходе этой встречи провели «продуктивную» беседу. А глава МИД Украины Андрей Сибига позднее сообщил в соцсетях, что Зеленский после прощания с понтификом провел отдельную встречу с Макроном.