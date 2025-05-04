Киев готовит санкции против помогающих России стран. Военная операция, день 1166-й

В Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов, некоторые из них полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.
Если в мирном соглашении по Украине не будет заложено условие признания сокращения ее территории какой-либо страной, то это может привести к возобновлению борьбы, пишет Finanical Times.
Украина готовит санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В Киеве ночью произошли взрывы, писала «Страна.ua». Киевская городская военная администрация сообщала о работе ПВО.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников на Белгородской и Брянской областями — Минобороны РФ