Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Киев готовит санкции против помогающих России стран. Военная операция, день 1166-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1166-й день
close

Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении

Дмитрий Макеев/РИА Новости
Средства ПВО сбили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями. В Киеве ночью произошли взрывы. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции. Finanical Times сообщила, что если в мирном соглашении по Украине не будет заложено условие признания сокращения ее территории какой-либо страной, то это может привести к возобновлению борьбы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:37

В Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов, некоторые из них полностью разрушены, сообщил РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.

8:30

8:21

Если в мирном соглашении по Украине не будет заложено условие признания сокращения ее территории какой-либо страной, то это может привести к возобновлению борьбы, пишет Finanical Times.

8:16

Украина готовит санкции против стран, которые помогают России обходить рестрикции, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

8:09

В Киеве ночью произошли взрывы, писала «Страна.ua». Киевская городская военная администрация сообщала о работе ПВО.

8:04

🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников на Белгородской и Брянской областями — Минобороны РФ

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1166-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
SsangYong снова в России: первое знакомство с «новыми-старыми» машинами
Корейская автокомпания KGM представила модели для России
В Белгородской области 20 храмов пострадали после обстрелов
Президент Кубы вылетел в Москву для участия в параде Победы
Неизвестный бросил гроб в подъезде многоэтажки в Екатеринбурге
В Прикамье опрокинулся туристический автобус
Один из лучших игроков регулярного чемпионата вылетел из Кубка Стэнли
Названы семь плюсов кроссовера Mazda CX-50 из Китая
Новости и материалы
В Словакии заявили, что Европа утратила конкурентоспособность
В России пересчитают ВВП и другие макроэкономические показатели
Российский вертолет уничтожил опорный пункт ВСУ
Зеленского поставили на место после слов о параде Победы в Москве
Мексиканский боксер вернул себе звание чемпиона мира
ОПЕК+ увеличит добычу нефти втрое сверх плана
Аналитик оценил возвращение «Бессмертного полка» в Вашингтон
В Европе заявили о риске мировой войны из-за одного шага НАТО
В России научились избегать потери дронов при обрыве оптоволокна
Врач рассказал, что нельзя делать при укусе ядовитой змеи
Трампа резко раскритиковали за слова о Второй мировой войне
Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан
Военный эксперт сообщил, что российские войска нарастили силы в Часовом Яре
Назван возраст, в котором физическая подготовка ухудшается у всех людей
Россиянка решила проучить возлюбленного и заказала его избиение
Российские военные создали ряд угроз ВСУ в направлении Константиновки
Глава минобороны Индии может не поехать на День Победы в Москву
Стало известно о планах Shell приобрести BP
Все новости
В Госдуме предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК
WP оценила риски сделки США и Украины по полезным ископаемым
Член ЦК КПРФ скрыл соцсети после ДТП с погибшей
«Вложения отбились за месяц». Создатель «Русов против ящеров 2» — об успехе игры
TheBratans: больше половины выручки от «Русов против ящеров» мы вложили в сиквел
В Калифорнии самолет упал на жилые дома
Сотрудника ФСИН лишили премии из-за продажи выданных на работе билетов
Green Day на аллее славы и Леди Гага в Рио: 14 главных фото недели
4 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 4 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Никак не уймутся, бедолаги». ВСУ вновь пытались прорваться в Курскую область
Кадыров заявил о неудачной попытке группы ВСУ прорваться в Курскую область
«Перестали давать мед и смех». Сбегут ли «Маша и Медведь» из России?
Директор «Маши и Медведя» Ловейко заявил, что сериал остается в России
Тест для Украины: как Москва проверяет готовность Киева к миру
Песков: перемирие ко Дню Победы будет проверкой готовности Украины к миру
До восьми лет лишения свободы. Что запрещено выращивать на дачных участках
Роскачество предупредило о запрещенных растениях и грибах на дачах россиян
Внезапное недомогание: президент Сербии и премьер Словакии заболели перед визитом в Москву
Вучич прервал визит в США, он госпитализирован в Белграде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами