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Политика

ВСУ атаковали юг России. Военная операция, день 1165-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1165-й день
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Александр Река/ТАСС
Минобороны РФ сообщило о перехвате 170 украинских беспилотников средствами ПВО за минувшую ночь. В ходе массированной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения. В Ростовской области к утру объявили отбой беспилотной опасности. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:31

Госдеп США одобрил контракт на $310 млн об обслуживании истребителей F-16 для Украины. Ранее сообщалось, что США направляют Украине списанные F-16 со свалки на авиабазе Дэвис-Монтан на запчасти.

9:18

Spiegel: Президент США Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в июне, если не будет повышения расходов на оборону.

9:12

Спецназ «Ахмат» и ряд других подразделений российской группировки войск «Север» пресекают попытки ВСУ пересечь границу с РФ со стороны Сумской области.

9:00

Пожар из-за падения обломков сбитых украинских БПЛА потушили на территории зернового терминала КСК в Краснодарском крае.

8:49

Cовершенная на Новороссийск атака, где среди пострадавших есть дети, свидетельствует, что Киев от порчи инфраструктурных объектов перешел к терроризму в отношении мирных граждан в РФ, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

8:39

Член конгресса США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала заключение между администрацией США и Украиной сделки о минералах, так как это может привести к новому вооруженному конфликту.

8:25

ВС РФ ударили по заводу в Запорожье, где ремонтировали бронированную технику для ВСУ и собирали БПЛА.

8:10

🔴Сводка Минобороны РФ о ночной атаке беспилотников ВСУ

За минувшую ночь дежурными силами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе:

96 над территорией Республики Крым
47 над Краснодарским краем
9 над Ростовской областью
8 над Брянской областью
8 над Курской областью
2 над Белгородской областью

🔻Также над акваторией Чёрного моря средствами ПВО уничтожены:
8 крылатых ракет «Storm Shadow»
3 управляемые ракеты «Нептун-МД»

🔻С 02:00 до 05:00 огневыми средствами Черноморского флота ликвидированы 14 украинских безэкипажных катеров.

8:05

В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА.

8:04

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

8:03

⚡️При массированной атаке беспилотников в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1165-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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