Госдеп США одобрил контракт на $310 млн об обслуживании истребителей F-16 для Украины. Ранее сообщалось, что США направляют Украине списанные F-16 со свалки на авиабазе Дэвис-Монтан на запчасти.
Spiegel: Президент США Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в июне, если не будет повышения расходов на оборону.
Спецназ «Ахмат» и ряд других подразделений российской группировки войск «Север» пресекают попытки ВСУ пересечь границу с РФ со стороны Сумской области.
Пожар из-за падения обломков сбитых украинских БПЛА потушили на территории зернового терминала КСК в Краснодарском крае.
Cовершенная на Новороссийск атака, где среди пострадавших есть дети, свидетельствует, что Киев от порчи инфраструктурных объектов перешел к терроризму в отношении мирных граждан в РФ, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
Член конгресса США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала заключение между администрацией США и Украиной сделки о минералах, так как это может привести к новому вооруженному конфликту.
ВС РФ ударили по заводу в Запорожье, где ремонтировали бронированную технику для ВСУ и собирали БПЛА.
🔴Сводка Минобороны РФ о ночной атаке беспилотников ВСУ
За минувшую ночь дежурными силами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе:
96 над территорией Республики Крым
47 над Краснодарским краем
9 над Ростовской областью
8 над Брянской областью
8 над Курской областью
2 над Белгородской областью
🔻Также над акваторией Чёрного моря средствами ПВО уничтожены:
8 крылатых ракет «Storm Shadow»
3 управляемые ракеты «Нептун-МД»
🔻С 02:00 до 05:00 огневыми средствами Черноморского флота ликвидированы 14 украинских безэкипажных катеров.
⚡️При массированной атаке беспилотников в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения.