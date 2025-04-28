«Брат, это Кудрово»: канадский политик напугал избирателей «мигрантским гетто» из Ленобласти

Лидер ультраправой «Народной партии» Канады Максим Бернье призвал избирателей голосовать на парламентских выборах, использовав мем с самим собой и домом в Кудрово, который политик окрестил «гетто для мигрантов». Российские пользователи X, впрочем, объяснили Бернье, что многоэтажка — обычный жилой комплекс в Ленобласти. А власти Кудрово назвали его самым комфортным городом России.

Основатель и лидер канадской ультраправой «Народной партии» Максим Бернье призвал прекратить строительство в стране «гетто для мигрантов», для иллюстрации которого использовал фотографию жилого дома в Кудрово. В соцсети X политик опубликовал пост, где призвал голосовать за «Народную партию» на досрочных парламентских выборах.

В публикации Бернье использовал мем, где он сам изображен на фоне жилого комплекса «Новый Оккервиль», который назвал «гетто для мигрантов». Сверху на фотографии прифотошоплены лидеры конкурирующих партий — Пьер Пуальевр и Марк Карни. Надпись между ними гласит: «Они хотят построить миллионы «домов» и продолжать привозить сотни тысяч мигрантов в год».

На картинке также содержатся слоганы: «Никакой миграции», «Массовая депортация» и «Мы не построим ни одного дома».

Канадские пользователи X как поддержали Бернье, так и выступили против его позиции, заявив, что обещание не построить ни одного дома не решит проблему жилищного кризиса в стране.

Под публикацией русскоязычные пользователи объяснили Бернье, что он перепутал гетто с российским городом:

«Брат, это Кудрово, типичный «спальный район» под Санкт-Петербургом, Россия, а не «мигрантское гетто».

«Кудрово теперь внушает страх всему миру», — добавил один из пользователей сети.

«Максим, ты либо необразован, либо намеренно распространяешь пропаганду. Это типичный город с этническим русским большинством», — отметил другой комментатор.

Сам политик на ответы россиян никак не отреагировал.

ЖК «Новый Оккервиль» уже не первый раз попадает в зарубежное инфополе. В 2021 году пост про него на американской платформе Reddit стал вирусным, а многоэтажку окрестили «человеческим муравейником». С тех пор про нее несколько раз писали мировые СМИ. Дом, имеющий 35 подъездов и 3708 квартир, какое-то время имел статус самого большого в России. Однако в начале 2022 года самым большим домом в стране стал ЖК «Полис на Комендантском» в Санкт-Петербурге, в нем 20 подъездов и 6313 квартир.

Кудрово был признан самым комфортным городом Ленобласти, заявил «Газете.Ru» глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий.

«Кудрово — самый комфортный город России с численностью до 100 000 человек по итогам 2023 года. По рейтингу Минстроя РФ, он признавался самым комфортным городом Ленинградской области и страны последние шесть лет», — сказал Гердий, оценивая пост канадского депутата.

Выборы в Канаде

28 апреля в Канаде стартуют досрочные парламентские выборы. В голосовании примут участие 16 партий, а лидер победившей политической силы станет новым премьер-министром страны.

По данным телеканала CTV News, основная борьба развернется между Либеральной партией, Консервативной партией, Новой демократической партией и «Квебекским блоком». За первую, как свидетельствуют опросы, готовы проголосовать около 43% избирателей. Еще примерно 40% хотят отдать свои голоса за Консервативную партию.

У «Народной партии», которая выступает за введение моратория на иммиграцию, а также депортацию всех нелегальных мигрантов, шансов получить места в парламенте практически нет. Сейчас, по данным опросов, за нее готов голосовать только 1% избирателей.

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Максим Бернье ранее занимал пост министра иностранных дел Канады. «Народную партию» политик основал в 2018 году — после того, как будучи кандидатом в лидеры Консервативной партии разочаровался в проводимой политике и покинул ее. В частности, Бернье считал, что политическая сила занимает «слишком левую» позицию по некоторым вопросам, включая иммиграцию.

«Народная партия» впервые поучаствовала в федеральных выборах в Канаде в 2019 году. За нее проголосовали всего 1,6 % избирателей, из-за чего Бернье потерял свое место в парламенте. Впоследствии партия также участвовала в выборах 2021 года, где набрала уже почти 5% голосов, однако все равно не получила ни одного кресла в Палате общин (одна из палат канадского парламента).