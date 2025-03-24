Политолог назвал причины досрочных выборов в Канаде

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал новость о досрочных парламентских выборах в Канаде. Эксперт обратил внимание, что месяц назад очевидным лидером была Консервативная партия во главе с Пьером Пуальевром, однако теперь она в роли аутсайдера. При этом Либеральной партии удалось воспользоваться противостоянием с США и в короткий срок выбиться в лидеры.

«Учитывая особенности канадской избирательной системы, у Либеральной партии есть шанс получить если не большинство в парламенте, то возможность сформировать коалицию вместе с небольшими политсилами», — сказал Дудаков.

Однако, по его словам, консерваторы до выборов способны перехватить инициативу, чем и объясняется спешка либералов.

Накануне премьер-министр Канады Марк Карни объявил о проведении досрочных парламентских выборов, которые состоятся 28 апреля.

Он подчеркнул, что попросил генерал-губернатора Мэри Саймона распустить парламент и назначить начало избирательной кампании на конец апреля. По словам политика, предложение было принято.

14 марта Карни был официально приведен к присяге в качестве премьер-министра Канады.

Ранее сообщалось, что Канада запустит в США рекламу против пошлин.