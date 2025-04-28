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Канадский политик заявил о появлении в стране «гетто» и приложил фото Кудрово

Политик Бернье причислил Кудрово к Канаде
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MaximeBernier/X

Ультраправый лидер канадской «Народной партии» Максим Бернье использовал снимок Кудрово для иллюстрации «мигрантского гетто». Фото многоэтажек в городе Ленинградской области он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

На картинке в посте политика изображен ЖК «Новый Оккервиль», а сверху — лидеры партий-конкурентов, Пьер Пуальевр и Марк Карни, и надпись «Они хотят построить миллионы домов и продолжать привозить сотни тысяч мигрантов в год».

Бернье же выступает за «массовую депортацию» и «нулевую иммиграцию». Под постом политика уже появилось множество комментариев, объясняющих, что Кудрово — это не «гетто» для мигрантов, и в нем живут россияне.

При этом многоэтажки в Кудрово часто критикуют и местные жители — их называют «человейниками» из-за огромного количества квартир с маленькой площадью.

До этого сообщалось, что стало известно, как выглядит квартира мечты россиян. Для комфортного проживания большинству нужен метраж 70–100 кв. м, а каждому пятому будет достаточно 50–70 кв. м. Самыми востребованными у россиян стали «двушки» и «трешки» а на третьем месте расположились однокомнатные квартиры

Ранее Макрон нечаянно прорекламировал Telegram-канал с мемами о нем.

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