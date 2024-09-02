МИД предупредил Запад о последствиях изъятия активов

Механизм изъятия американского имущества в РФ пока не применяли на практике, однако в случае конфискации российских активов властями США Москва будет действовать по принципу взаимности. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, антироссийские действия, связанные с попытками изъятия активов, не останутся без ответа.

«Последствия «экспериментов» с чужой суверенной собственностью будут чувствительны для «коллективного Запада». Будем действовать в полном соответствии с принципом взаимности», — заявил он.

Дипломат отметил, что с формальной точки зрения российские суверенные активы в США не изъяты, а заблокированы. Москва сохраняет номинальное владение этими средствами. «Исходя из этого выстраиваем свою контрсанкционную линию», — добавил Биричевский.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дал российским судам право использовать имущество США для компенсации ущерба от конфискации российских активов. Речь идет о полной передаче прав российским правообладателям.

В Госдуме указ назвали «естественным решением» в ответ на агрессивную политику Запада. До этого Джо Байден подписал закон, позволяющий конфисковать российские активы и использовать их для помощи Украине, однако пока США не предпринимали никаких попыток изъять средства.

Ранее стало известно, сколько доходов от российских активов направлено на военную помощь Киеву.