Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика
Размер текста
А
А
А

«Для меня будет особой честью». Кто приедет на парад Победы в Москву?

РБК: лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая
close

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Сергей Гунеев/РИА Новости
Лидеры 19 государств прибудут в Москву на празднование 80-летия Победы. Кроме глав стран СНГ в столице ожидают президентов Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Сербии, а также лидеров Словакии и КНР. Приглашения получили, но пока не подтвердили участия премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кто приедет в российскую столицу, и что об этом думают на Западе — в материале «Газеты.Ru».

Кого ждут в Москве

Как сообщил РБК, свое участие в параде Победы подтвердили лидеры 19 стран. Кроме главы Абхазии Бадры Гунбы в Москву приедут президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, президенты Бразилии, Венесуэлы и Казахстана Луис Инасуи Лула да Силва, Николас Мадуро и Касым-Жомарт Токаев, лидеры Армении, Буркина-Фасо и Вьетнама Никол Пашинян, Ибраим Траоре и То Лам, главы Китая, Киргизии, Кубы и Палестины Си Цзиньпин, Садыр Жапаров, Мигель Диас-Канель и Махмуд Аббас, а также президент Сербии Александр Вучич, лидер Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президенты Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашения в Москву получили, однако пока не подтвердили участие.

Что говорят приглашенные

Председатель КНР Си Цзиньпин одним из первых принял приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября»,

отметил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войны во время мартовского визита в Россию.

Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса подтвердил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно. У него (у Махмуда Аббаса. — «Газета.Ru») есть приглашение, он согласен, будет», — подчеркнул дипломат.

«Для меня было особой честью и особенно важно подтвердить визит в РФ 9 мая, что буду во главе сербской делегации в начале месяца на 80-летие годовщины Победы над фашизмом и с гордостью представлю Сербию на Красной площади»,

высказался сербский лидер Александр Вучич.

Он добавил, что посетит Россию, несмотря на давление со стороны ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что лидеры стран-членов Евросоюза и кандидатов на вступление должны воздержаться от участия в параде Победы 9 мая в Москве. По словам Каллас, глав нарушивших запрет ждут «последствия», и им «четко дали это понять».

Как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, никто не может указывать, ехать ему в Россию или нет.

«Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии — суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда идти или нет. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Словакии», — отметил он.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже сообщить, кто из зарубежных лидеров прибудет на парад в Москву.

«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая», — добавил представитель Кремля.

Как напомнил РБК, в истории СССР и России было 34 парада Победы. В советский период провели три: в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. После проведения парада в 1995-м (в честь 50-й годовщины Победы) в РФ приняли федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 9 Мая объявили праздником и выходным днем, с тех пор в парадах Победы в Москве неизменно принимали участие иностранные лидеры. В 2016, 2017 и 2021 годах участие в торжественных мероприятиях принимали по одному иностранному лидеру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами