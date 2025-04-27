«Для меня будет особой честью». Кто приедет на парад Победы в Москву?

РБК: лидеры 19 стран подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 9 мая

Лидеры 19 государств прибудут в Москву на празднование 80-летия Победы. Кроме глав стран СНГ в столице ожидают президентов Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Сербии, а также лидеров Словакии и КНР. Приглашения получили, но пока не подтвердили участия премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Кто приедет в российскую столицу, и что об этом думают на Западе — в материале «Газеты.Ru».

Кого ждут в Москве

Как сообщил РБК, свое участие в параде Победы подтвердили лидеры 19 стран. Кроме главы Абхазии Бадры Гунбы в Москву приедут президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко, президенты Бразилии, Венесуэлы и Казахстана Луис Инасуи Лула да Силва, Николас Мадуро и Касым-Жомарт Токаев, лидеры Армении, Буркина-Фасо и Вьетнама Никол Пашинян, Ибраим Траоре и То Лам, главы Китая, Киргизии, Кубы и Палестины Си Цзиньпин, Садыр Жапаров, Мигель Диас-Канель и Махмуд Аббас, а также президент Сербии Александр Вучич, лидер Республики Сербской Милорад Додик, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президенты Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Шавкат Мирзиеев.

Премьер-министр Нарендра Моди и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашения в Москву получили, однако пока не подтвердили участие.

Что говорят приглашенные

Председатель КНР Си Цзиньпин одним из первых принял приглашение принять участие в параде Победы в Москве.

«Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября»,

— отметил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войны во время мартовского визита в Россию.

Визит палестинского лидера Махмуда Аббаса подтвердил посол страны в России Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно. У него (у Махмуда Аббаса. — «Газета.Ru») есть приглашение, он согласен, будет», — подчеркнул дипломат.

«Для меня было особой честью и особенно важно подтвердить визит в РФ 9 мая, что буду во главе сербской делегации в начале месяца на 80-летие годовщины Победы над фашизмом и с гордостью представлю Сербию на Красной площади»,

— высказался сербский лидер Александр Вучич.

Он добавил, что посетит Россию, несмотря на давление со стороны ЕС. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что л идеры стран-членов Евросоюза и кандидатов на вступление должны воздержаться от участия в параде Победы 9 мая в Москве . По словам Каллас, глав нарушивших запрет ждут «последствия», и им «четко дали это понять».

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Как отметил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, никто не может указывать, ехать ему в Россию или нет.

«Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии — суверенной страны. Никто не может указывать мне, куда идти или нет. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, которые погибли при освобождении Словакии», — отметил он.

Что говорят в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже сообщить, кто из зарубежных лидеров прибудет на парад в Москву.

«Мы сообщим состав — всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 Мая», — добавил представитель Кремля.

Как напомнил РБК, в истории СССР и России было 34 парада Победы. В советский период провели три: в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах. После проведения парада в 1995-м (в честь 50-й годовщины Победы) в РФ приняли федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». 9 Мая объявили праздником и выходным днем, с тех пор в парадах Победы в Москве неизменно принимали участие иностранные лидеры. В 2016, 2017 и 2021 годах участие в торжественных мероприятиях принимали по одному иностранному лидеру.