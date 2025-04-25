Над пятью регионами России и Черным морем сбили почти 80 БПЛА. Военная операция, день 1157-й

Великобритания все же может отказаться от идеи отправки миротворцев на Украину, выяснил The Times.
Трамп — единственный мировой лидер, признавший необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, заявил Лавров.
❗️Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или гражданским целям, используемым военными, обозначил глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS.
По данным CNN, союзники США обеспокоены планом американского президента Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины:
«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения конфликта на Украине».
⚡️В Минобороны сообщили, что в период с 20:10 до 06:00 средства ПВО сбили 79 украинских беспилотников: 59 над Крымом, 11 над акваторией Черного моря, четыре над Белгородской областью, два над Курской, два над Нижегородской, один над Ивановской.