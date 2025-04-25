Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Над пятью регионами России и Черным морем сбили почти 80 БПЛА. Военная операция, день 1157-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1157-й день
close
Алексей Коновалов/ТАСС
Средства ПВО сбили 59 украинских беспилотников над Крымом, 11 над акваторией Черного моря, четыре над Белгородской областью, два над Курской, два над Нижегородской, один над Ивановской. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова заключить сделку по урегулированию украинского кризиса, но сначала нужно завершить работу над аспектами. По данным CNN, союзники США обеспокоены планом американского президента Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:33

Великобритания все же может отказаться от идеи отправки миротворцев на Украину, выяснил The Times.

08:30

Трамп — единственный мировой лидер, признавший необходимость устранения коренных причин украинского кризиса, заявил Лавров.

08:26

08:24

❗️Россия наносит на Украине удары исключительно по военным целям или гражданским целям, используемым военными, обозначил глава МИД Сергей Лавров в интервью CBS.

08:13

По данным CNN, союзники США обеспокоены планом американского президента Дональда Трампа, который включает территориальные уступки со стороны Украины:

«Некоторые союзники США крайне встревожены программой, которую администрация Трампа продвигает для прекращения конфликта на Украине».

08:07

⚡️В Минобороны сообщили, что в период с 20:10 до 06:00 средства ПВО сбили 79 украинских беспилотников: 59 над Крымом, 11 над акваторией Черного моря, четыре над Белгородской областью, два над Курской, два над Нижегородской, один над Ивановской.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1157-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Шойгу анонсировал изменение Стратегии нацбезопасности России
Всего по делу о теракте в «Крокусе» задержаны 45 человек
Суд не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам
«Интер Майами» Месси проиграл в первом матче 1/2 финала Кубка чемпионов
Эксперт предупредила о новой мошеннической схеме «Два звонка» для кражи данных
В РФ зафиксировали рост спроса на шенгенские визы
Российский хоккеист стал звездой матча плей-офф НХЛ
Новости и материалы
СБУ хотела мобилизовать монахов ДНР в тероборону или расправиться с ними
Силовики заявили о расстреле ВСУ своих солдат при попытке сдаться в Курской области
Вован и Лексус хотят снять фильм о подготовке к пранкам над политиками Запада
Появились кадры пожара в белгородском храме Новый Иерусалим после атаки ВСУ
В России выросла средняя стоимость пива
Житель Петербурга привел на осмотр дочерей с гниющими ногами и ожогами
Шойгу рассказал о росте числа преступлений, связанных со сбытом наркотиков
Российский боец обвинил ВСУ в применении фосфорных снарядов
Военный эксперт рассказал о зачистке Плоского леса в Харьковской области
В США заявили, что Украина и Евросоюз могут смириться с признанием Крыма
Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке
В Совфеде попросили инициировать блокировку «ботов по пробиву» в мессенджерах
Вице-премьер РФ призвал Всемирный банк воздержаться от политизации
Жителя Владивостока приговорили к колонии за призывы к смене власти
В США раскрыли «лучшее решение» Трампа по Украине
За экс-осужденным по делу о теракте на Дубровке установили восьмилетний надзор
Евросоюз не может запретить отдельным странам блока признать Крым
В российских регионах за ночь уничтожили около 80 дронов ВСУ
Все новости
Военные Пакистана и Индии устроили перестрелку на линии контроля
Силуанов оценил ситуацию в мировой экономике
IT-специалисты посчитали, сколько раз были украдены данные россиян с начала года
В каком порядке смотреть фильмы Marvel: хронология киновселенной
Фильмы Marvel: официальная и фанатская хронологии
25 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 25 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Сгорел полностью: ВСУ атаковали храмовый комплекс Новый Иерусалим
В Белгородской области сгорел храмовый комплекс после атаки ВСУ
Майкл Корлеоне, Тони Монтана и еще 11 великих персонажей Аль Пачино
«У нас есть крайний срок»: США поставят России новое условие по Украине
Bloomberg: США хотят добиться от РФ признания права Киева на собственную армию
«Занесли в подъезд абсолютно голую»: в Иваново группа мигрантов изнасиловала девушку
Задержание мигрантов, насиловавших девушку в Иваново, попало на видео
На пороге войны: что происходит с Индией и Пакистаном?
NYT: Пакистан и Индия находятся на грани войны из-за теракта
«Фактически смертный приговор». Почему Зеленский тормозит мирные переговоры
Экс-нардеп Олейник: Зеленский боится мира из-за грозящих выборов
«Листок бумаги без какой-либо силы»: Италия отказалась исполнять ордер МУС на арест Путина
Италия не приняла мер по исполнению ордера МУС на арест Путина
«За это не убивают же»: в Подмосковье застрелили женщину из-за шума на детской площадке
В Подольске неизвестный застрелил женщину во время драки из-за шума
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами