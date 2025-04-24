⚡️ВСУ пытаются перебросить резервы в Горналь Курской области, в населенном пункте идут ожесточенные бои.
Financial Times: Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом Трампом проекта урегулирования на Украине подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит НАТО, который должен пройти в конце июня.
Военнослужащие разведывательного подразделения группы «Запад» FPV-дроном на оптоволокне уничтожили британскую САУ AS-90 Braveheart в Харьковской области.
Financial Times: Европа донесла до администрации Трампа, что страны ЕС не смогут признать Крым российским.
Минобороны РФ: ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделения терробороны ВСУ в Сумской области, три пункта уничтожены полностью.
Попытки квалифицировать СВО как «агрессию» против Украины юридически несостоятельны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью, у европейских стран НАТО отсутствуют необходимые средства, техника и личный состав для формирования таких сил, заявил генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал выдумкой газеты Politico публикацию о якобы обсуждении в Белом доме возможности снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2».
Киев сорвал встречу в Лондоне по урегулированию конфликта, отметил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением», — заключил сенатор.