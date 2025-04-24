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Политика

Над Россией за ночь уничтожили более 80 беспилотников. Военная операция, день 1156-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1156-й день
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Александр Река/ТАСС
Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Попытки квалифицировать СВО как «агрессию» против Украины не выдерживают критики, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. ВВС Польши и союзников подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:35

⚡️ВСУ пытаются перебросить резервы в Горналь Курской области, в населенном пункте идут ожесточенные бои.

9:25

9:11

Financial Times: Европейские чиновники опасаются, что разногласия по поводу предложенного президентом Трампом проекта урегулирования на Украине подорвут трансатлантическую безопасность и сорвут саммит НАТО, который должен пройти в конце июня.

9:10

Военнослужащие разведывательного подразделения группы «Запад» FPV-дроном на оптоволокне уничтожили британскую САУ AS-90 Braveheart в Харьковской области.

9:00

Financial Times: Европа донесла до администрации Трампа, что страны ЕС не смогут признать Крым российским.

8:42

Минобороны РФ: ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации подразделения терробороны ВСУ в Сумской области, три пункта уничтожены полностью.

8:36

8:30

Солдаты ВСУ в Сумской области возводят во всех тыловых районах фортификационные сооружения.

8:19

Попытки квалифицировать СВО как «агрессию» против Украины юридически несостоятельны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

8:13

Идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью, у европейских стран НАТО отсутствуют необходимые средства, техника и личный состав для формирования таких сил, заявил генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

8:07

Госсекретарь США Марко Рубио назвал выдумкой газеты Politico публикацию о якобы обсуждении в Белом доме возможности снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток - 2».

8:05

Киев сорвал встречу в Лондоне по урегулированию конфликта, отметил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

«Заверения Зеленского, будто он поддерживает стремление Трампа к миру — не более, чем ширма, что было ясно и прежде, а теперь подтверждается с каждым новым его заявлением», — заключил сенатор.

8:02

⚡️Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1156-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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