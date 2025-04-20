Несмотря на то, что пасхальное перемирие вряд ли удастся сразу продлить на более долгий срок, Дональд Трамп теперь не сможет просто выйти из переговоров по украинскому конфликту, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований южнокорейского Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.
Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России.
❗️ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра в пасхальное утро, сообщили в ДНР.
Новороссийские и Ульяновские десантники из числа группировки «Днепр» встречают святой праздник Пасхи в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
СNN: Пасхальное перемирие может вызвать «сложности для Украины»
«Это, вероятно, подстегнет временами промосковскую интерпретацию конфликта Трампом. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы» — утверждает телеканал.
Военнослужащие группировки войск «Восток» встретили праздник Пасхи на передовой и в тыловых районах проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Украина была вынуждена пойти на пасхальное перемирие с РФ, которое сначала отверг Владимир Зеленский. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.
Самолет Ил-76МД с 246 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве.