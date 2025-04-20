Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Политика

Пасхальное перемирие на Украине. Военная операция, день 1152-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1152-й день
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
В зоне спецоперации продолжает действовать пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным. Самолет Ил-76МД с 246 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве. Верующие военнослужащие собрались на пасхальные богослужения в полевых храмах соединений группировки войск «Север». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:23

Несмотря на то, что пасхальное перемирие вряд ли удастся сразу продлить на более долгий срок, Дональд Трамп теперь не сможет просто выйти из переговоров по украинскому конфликту, заявил РИА Новости заведующий кафедрой российских исследований южнокорейского Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

10:05

ВСУ нарушили пасхальное перемирие в ЛНР, ночью обстреляв Кременную, сообщил Родион Мирошник.

9:37

Американский телеканал Fox News, транслируя пасхальную литургию обозначил Киев как часть России.

9:25

❗️ВСУ в перемирие нанесли удар по Донецку, сообщают оперативные службы.

9:22

❗️ВСУ выпустили по Горловке четыре снаряда натовского калибра в пасхальное утро, сообщили в ДНР.

9:10

Новороссийские и Ульяновские десантники из числа группировки «Днепр» встречают святой праздник Пасхи в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России. 

9:00

СNN: Пасхальное перемирие может вызвать «сложности для Украины»

«Это, вероятно, подстегнет временами промосковскую интерпретацию конфликта Трампом. Это также может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы» — утверждает телеканал.

8:46

Военнослужащие группировки войск «Восток» встретили праздник Пасхи на передовой и в тыловых районах проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

8:31

Военнослужащим группировки войск «Центр» ВС РФ передали копию иконы «Спас Нерукотворный».

8:19

Воздушных ударов по Украине за эту ночь не наносилось, сообщает канал «Операция Z».

8:09

Украина была вынуждена пойти на пасхальное перемирие с РФ, которое сначала отверг Владимир Зеленский. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

8:03

Самолет Ил-76МД с 246 освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими приземлился в Москве.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1152-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Пасхальное перемирие
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
На Украине не зафиксировали атак в пасхальную ночь
Fox News назвал Киев частью России
Евросоюз выдвинул России условия по пасхальному перемирию
Автомобиль на полном ходу вылетел в реку Яузу в центре Москвы
Shaman и Мизулина встретили Пасху вместе с Путиным
Футболист «Акрона» объяснил поражение в матче со «Спартаком»
Названа страна-лидер по разведанным запасам редкоземельных металлов
Новости и материалы
Светлана Дружинина назвала два фильма, которые «никогда нельзя переснимать»
Асмус отметила день рождения во Франции на фоне скандала из-за отстранения от съемок
МИД Эстонии пригрозил ЕС проблемами из-за разморозки активов РФ
Два дебошира бутылкой коньяка разгромили автобус в Нижнем Новгороде
Велосипедист покалечил ребенка в Пушкине и угрожал его матери
В Японии предложили США уступки на торговых переговорах
В МИД РФ рассказали о сотрудничестве со странами Персидского залива в сфере ИИ
Названа причина ДТП с автомобилем, который упал в реку Яузу в Москве
Канье Уэста и Бьянку Цензори засняли на ужине в Испании после слухов о разводе
Россиянин вломился в квартиру бывшей жены через окно, чтобы украсть кофемашину
Звезда «Аншлага» обратился к врачам на фоне угрозы инфаркта
Зеленский не упомянул Россию в пасхальном поздравлении
Жена Александра Петрова показала фигуру спустя две недели после родов
В США рассказали, какой сигнал Путин послал Трампу и Уиткоффу во время бесед
Украинские войска в перемирие нанесли удар по Донецку
Валерий Леонтьев выступает в европейских кабаках ради денег
Путин поздравил патриарха Кирилла с Пасхой
Названа стоимость гибридного кроссовера Exlantix ET в России
Все новости
Китай снизил импорт российской нефти
Губерниев назвал условие допуска российских спортсменов на Олимпиаду
Врачи запретили Михаилу Боярскому месяц выходить на сцену
Россия увеличила импорт южнокорейских автомобилей до годового максимума
Умер директор группы «На-На»
Подарок фюреру на день рождения: как советская разведка пыталась устранить «палача Украины»
Как настоящий Штирлиц пытался убить Эрика Коха на день рождения Гитлера
Кэти Перри в космосе и Страстная неделя: 10 главных фото недели
Генерал, который не хотел воевать: каким был Александр Лебедь
75 лет назад родился самый известный российский генерал и политик 90-х Александр Лебедь
«Подождите!»: Мелони перебила переводчицу во время разговора с Трампом о Зеленском
Мелони перебила переводчицу, отвечая на вопрос об ответственности Зеленского
20 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 20 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Легкая победа Путина»: что в России и мире говорят о пасхальном перемирии
WSJ: объявление пасхального перемирия — это легкая дипломатическая победа Путина
Путин объявил пасхальное перемирие. Украина согласилась: «тишина в ответ на тишину»
Зеленский заявил о зеркальном ответе Киева на предложение пасхального перемирия
Журналист в гостях у сказки. Почему на фильм «Легенды наших предков» не взглянешь без слез?
На ММКФ прошла премьера киносказки «Легенды наших предков»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами