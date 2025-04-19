США отказались «безрезультатно тратить время» на урегулирование на Украине. Военная операция, день 1151-й

В Госдепе США заявили, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта. Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, добавили в ведомстве. Группа войск «Север» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Сумской области. Группа «Днепр» уничтожила пять БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Херсонской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.