Axios: угрозы Вашингтона выйти из переговорного процесса по урегулированию на Украине направлены скорее в адрес Киева, а не Москвы.
Владимиру Зеленскому «будет трудно проглотить» предложенный Вашингтоном вариант урегулирования на Украине, пишет The Washington Post.
Потери ВСУ в зоне ответственности группы войск «Запад» за сутки составили свыше 260 военнослужащих и 7 станций спутниковой связи Starlink.
Военнослужащие группы войск «Центр» ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили более 315 военнослужащих ВСУ
ВСУ несут колоссальные потери, но пытаются перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых групп, сообщают источники ТАСС в силовых структурах.
Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, терроризирующих россиян, сообщили РИА Новости в подпольной организации «Stop Grave».
Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.
❗️Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс: Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта.
Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожило пять дронов «Баба-яга» Вооруженных сил Украины в Херсонской области.