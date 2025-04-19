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Политика

США отказались «безрезультатно тратить время» на урегулирование на Украине. Военная операция, день 1151-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1151-й день
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Сергей Бобылев/РИА Новости
В Госдепе США заявили, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта. Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, добавили в ведомстве. Группа войск «Север» нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в Сумской области. Группа «Днепр» уничтожила пять БПЛА «Баба-яга» ВСУ в Херсонской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:32

Axios: угрозы Вашингтона выйти из переговорного процесса по урегулированию на Украине направлены скорее в адрес Киева, а не Москвы.

9:10

Владимиру Зеленскому «будет трудно проглотить» предложенный Вашингтоном вариант урегулирования на Украине, пишет The Washington Post.

9:05

Потери ВСУ в зоне ответственности группы войск «Запад» за сутки составили свыше 260 военнослужащих и 7 станций спутниковой связи Starlink.

9:00

8:55

Военнослужащие группы войск «Центр» ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили более 315 военнослужащих ВСУ

8:41

ВСУ несут колоссальные потери, но пытаются перебросить из Юнаковки Сумской области в окрестности Олешни Курской области несколько боевых групп, сообщают источники ТАСС в силовых структурах.

8:33

СК РФ: установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля.

8:28

Подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, терроризирующих россиян, сообщили РИА Новости в подпольной организации «Stop Grave».

8:19

Российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ два БПЛА за ночь.

8:10

Соглашение по полезным ископаемым, которое США рассчитывают заключить с Киевом, не связано с процессом урегулирования конфликта на Украине, утверждает официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.

8:09

❗️Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс: Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта.

8:03

Подразделение разведчиков группировки войск «Днепр» уничтожило пять дронов «Баба-яга» Вооруженных сил Украины в Херсонской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1151-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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