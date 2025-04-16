«Решать народу»: Пашинян рассказал, какой должна быть новая конституция Армении

Пашинян: конституция Армении не может ссылаться на Декларацию о независимости

Глава правительства Армении Никол Пашинян в очередной раз заявил, что новая конституция страны не может ссылаться на Декларацию о независимости. По его словам, текст документа говорит о том, что «не может быть независимой Республики Армения». В преамбуле конституции содержится выдержка из декларации, в которой упоминаются Нагорный Карабах и геноцид армян 1915 года. Эти пункты не раз критиковали Баку и Анкара. Зачем и когда будут менять армянскую конституцию — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что новая конституция страны не должна ссылаться на Декларацию независимости.

«Изучив текст Декларации о независимости, я говорил, что, на мой взгляд, он о том, что не может быть независимой Республики Армения, государственности Армении. Это просто невозможно. <…>

Я могу сказать, что в новой конституции Армении не должно быть отсылки на Декларацию о независимости. Но решать народу Армении»,

— сказал Пашинян, беседуя с журналистами в парламенте Армении.

В преамбуле действующей конституции страны говорится, что в основе документа лежит Декларация о независимости. Она была принята в 1990 году и основывалась, в том числе, на постановлении Верховного совета Армянской ССР и Национального совета Нагорного Карабаха «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха». В октябре 2023-го Пашинян подписал документ о признании территории Карабаха за Азербайджаном — Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование с 2024 года.

Кроме этого, в преамбуле нынешней конституции Армении также содержится упоминание о геноциде армян в Османской Турции и Западной Армении в 1915 году. Эту часть не раз критиковала Анкара.

Зачем Армении менять конституцию?

Пашинян впервые заявил о том, что Армении нужна новая конституция, учитывающая «ее демократические устремления», в январе 2024 года.

«Я озвучиваю эту мысль, чтобы она стала предметом более широкого обсуждения, Республика Армения нуждается в новой конституции, не в конституционных изменениях, а в новой конституции», — сказал он.

Впоследствии об изменении армянской конституции заговорил уже президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что мир между двумя странами возможен только в том случае, если «Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в конституцию» .

Армянский премьер-министр, в свою очередь, рассказал, что решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного совета Армении приводит к необходимости признать единство территорий, но это помешает заключению мира с Азербайджаном.

«Если так, то это значит, что у нас сейчас будет война, мира мы не добьемся», — подчеркнул Пашинян.

В сентябре он снова заявил, что Ереван готов изменить конституцию для заключения мирного договора с Баку.

В феврале 2025-го глава правительства Армении еще раз высказался за принятие новой конституции, отметив, что проведенные для принятия действующего документа референдумы «имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии».

«Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа», — заявил он.

Армянская оппозиция обвиняла премьер-министра страны в принятии очередного требования Азербайджана. Бывший депутат армянского парламента Арман Абовян выразил мнение, что власти Армении на деле выполняют указание Баку и Анкары о ликвидации армянской государственности. Однако Пашинян парировал, что проект новой конституции делается не из-за чьих-то заявлений.

«Предложенный мной тезис о новой конституции широко обсуждался и был представлен как выполнение требования, выдвинутого Азербайджаном. В действительности в рамках идеологии «Реальной Армении» он имеет иное значение, хотя в этих условиях невозможно отрицать, что текст, который может существовать, сам по себе будет иметь и региональное значение», — объяснил глава правительства.

Когда поменяют конституцию?

В марте 2025-го страны согласовали текст соглашения. Первыми об этом заявили в МИД Азербайджана. Ведомство рассказало, что переговоры завершились, а затем обозначило условия подписания мирного договора. Первым и ключевым из них было внесение поправок в конституцию Армении, которые бы устранили «претензии на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана».

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Пашинян впоследствии рассказал, что власти Армении планируют провести референдум по принятию новой конституции в 2027 году. Одновременно с этим он также добавил, что в его команде звучит мнение о целесообразности референдума параллельно с парламентскими выборами 2026 года.

«Это исключительно внутриполитический процесс. Но, должен признать, что это не может не иметь регионального, глобального воздействия», — подчеркнул глава правительства.