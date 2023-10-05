Пашинян признал площадь Азербайджана вместе с Нагорным Карабахом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Гранаде подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. м, что включает в себя Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте совета ЕС.

«Стороны остаются привержены всем усилиям, направленным на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, которые будут основаны на взаимном признании суверенитета, неприкосновенности границ и территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км), о чем уже говорилось в заявлениях председателя [Европейского совета Шарля] Мишеля от 14 и 15 мая 2023 года», — сказано в документе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее отказался от участия во встрече. В предложенном формате пятисторонняя встреча должна была состоять из представителей Армении, Азербайджана, Франции, Германии и ЕС.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Валдайском форуме заявил, что Россия на протяжении 15 лет предлагала Армении пойти на компромисс с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Ереван мог вернуть Азербайджану пять территорий Карабаха, а две оставить за собой, но руководство Армении от этого отказывалось.